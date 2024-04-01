31 Mart Yerel Seçimleri muhtarlık sonuç sorgulama: 2024 Mahalli Seçim sonuçları nereden öğrenilir?
Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri için dün sandık başındaydı. Yurdun doğusunda 7'de batısında 8'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle tamamen sona erdi. Yayın yasağının kalkmasının ardından seçmenler muhtarlık sonuçlarını nereden öğreneceklerini merak etmeye başladı. İşte, 31 Mart Yerel Seçimleri muhtarlık sonuç sorgulama ekranı...
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Türkiye dün sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi. Seçim sonuçlarına göre il ve ilçe belediye başkanları kadar mahalle muhtarlarının da kim olduğu merak ediliyor. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından "Muhtarlık sonuçları nereden öğrenilir?" sorgusu da gündemdeki yerini aldı. İşte, muhtarlık seçim sonuçlarına dair merak edilenler...
MUHTARLIK SEÇİM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Muhtarlık seçim sonuçları resmi olarak Yüksek Seçim Kurumu (YSK) internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. YSK, resmi sitesinde seçimler yüzde yüz tamamlanmadığı için "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Sonuçlanıncaya kadar geçici olarak hizmet verilmeyecektir." ekranı bulunuyor. YSK sitesini güncellediğinde haberimizde güncel bilgilere yer vereceğiz.
YSK SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
MUHTAR MAZBATASI NASIL ALINIR?
Madde 25 - Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir. Bu mazbatada:
Seçimin başlama ve bitme tarihi,
Sandığın ne zaman ve kimlerin önünde açıldığı,
Oy pusulalarının kaç tane çıktığı ve seçim defterindeki adların kaç tanesinin karşısına imza veya işaret konulmuş ve kaç adın karşısı boş kalmış olduğu,
Oy pusulalarından kaç tanesi ne sebeple geçer sayılmadığı,
Geçer sayılan oy pusulalarının sınıflanması sonucunda hangi adların en çoktan en aza doğru kaç oy kazandığı (muhtarlık için ayrı, ihtiyar kurulu üyeliği için ayrı)
Muhtarlığa, asıl ve yedek üyeliklere kimlerin ayrıldığı,
Seçimin kanuna aykırı yapıldığı mahalle halkından biri tarafından haber verilir veya ileri sürülürse bunun neden ibaret olduğu, gösterilir.