Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

31 Mayıs Koronavirüs tablosu! Corona virüsü vaka sayısı Türkiye! Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve ölüm sayısını merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarını her gün açıklıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırılıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 31 Mayıs Türkiye Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte haberin ayrıntıları...

31 Mayıs Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 163 bin 103'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.515 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 31 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu...

31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 31 Mayıs günlük koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Bugünkü korona tablosu yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 MAYIS (DÜNKÜ) KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 26 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 515 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 515'e yükseldi. Bugün toplam 39 bin 230 test yapılırken, 983 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 163 bin 103 oldu. Bugünkü bin 21 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 126 bin 984'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 308, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 649 olduğu açıklandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız binin altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ABD'nin ardından merkez üs konumuna gelen Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da, küresel pandemi nedeniyle son 24 saatte 1124 kişi yaşamını yitirdi. Dünya genelindeki can kaybı ise 367 bine yaklaştı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 215 artarak 38 bin 376'ya yükseldi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eskişehir Şehir Hastanesi normalleşme sürecine hazır - Haberler
SAĞLIKEskişehir Şehir Hastanesi normalleşme sürecine hazır
Son dakika! İstanbul'da iki hastane daha hizmete girecek - Haber
SAĞLIKİki hastane daha hizmete giriyor
Merdiven altı üretilen aerosollü spreyler için 'tehlike' uyarısı
SAĞLIKMerdiven altı üretilen aerosollü spreyler için ...
SON DAKİKA: Dünyada Kovid-19 ölümleri 370 bini geçti - HABERLER
SAĞLIKDünyada Kovid-19 ölümleri 370 bini aştı
Kronik hastalıklar nelerdir? Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi
SAĞLIKKronik hastalıklar nelerdir?
Son dakika! Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs salgınında 126.984 hasta iyileşti
SAĞLIKKovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 127 bine yaklaştı
Son dakika haberler: 'Sigara dumanı virüs getirebilir'
SAĞLIK'Sigara dumanı virüs getirebilir'
'Havuzda koronavirüs bulaşır mı' sorusuna yanıt: Bazı olasılıklar var - Haberler
SAĞLIK'Havuzda korona bulaşır mı' sorusuna yanıt!
Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar neler? İşte liste - Kronik hastalık ne demek?
SAĞLIKKronik hastalıklar neler?
Corona Türkiye tablosu 30 Mayıs 2020! Türkiye Corona virüs vaka sayısı ve hayatını kaybedenler
SAĞLIKCorona virüs Türkiye tablosu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X