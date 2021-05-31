Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

31 Mayıs Pazartesi TV Yayın akışı: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV'de bugün ne var?

31 Mayıs Pazartesi TV Yayın akışı televizyon izleyicisi tarafından merak ediliyor. Bugün televizyonda dizi, film ve program seyretmek isteyen vatandaşlar televizyon kanallarının günlük yayın akışını araştırıyor. Bu akşam Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı, Çukur, Şarkılar Bizi Söyler, Kağıt Ev, Survivor, Aşkım Bahardı gibi yapımlar yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak. İşte 31 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

31 Mayıs Pazartesi TV Yayın akışı: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV'de bugün ne var?

Yayın akışı, televizyon kanallarında yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. 31 Mayıs Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlarda olan diziler neler? Bu akşam hangi programlar yayınlanacak? sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz. Kanalların yayın akışında neler var? 31 Mayıs Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
00:15 Dünyalar Çarpışıyor

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Kıyamet Silahı

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
00:20 Kuruluş Osman

FOX TV YAYIN AKIŞI

3:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşkım Bahardı
22:30 İyi Oyun

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kağıt Ev
00:15 Menajerimi Ara

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 30 Mayıs Pazar: AB ve total reyting sıralaması - İlk 10
TELEVİZYONReytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu?
Yamaç'ın Çukur'u korumak için son hamlesi ne olacak?
TELEVİZYONYamaç'ın Çukur'u korumak için son hamlesi ne olacak?
Friends Reunion nasıl izlenir? Friends Reunion hangi kanalda?
TELEVİZYONFriends Reunion nasıl izlenir?
Kefaret 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kefaret 28. son bölüm...
TELEVİZYONKefaret 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayları belli oldu
Teşkilat 14. yeni bölüm önizlemesi yayında! Teşkilat 13. son bölüm
TELEVİZYONTeşkilat'ın yeni bölümünden önizleme
Hangisi gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır? Kim milyoner olmak ister
TELEVİZYONHangisi gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır?
Ahmet Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir, Halit Ziya hiçbir şey değildir diyen kimdir?
TELEVİZYONAhmet Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair ...
Cam Tavanlar için geri sayım!
TELEVİZYONCam Tavanlar için geri sayım!
Göğüs kafesinde kaç kaburga kemiği vardır? Kim Milyoner Olmak İster
TELEVİZYONKim Milyoner Olmak İster'de çarpıcı soru!