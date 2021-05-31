Yayın akışı, televizyon kanallarında yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. 31 Mayıs Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlarda olan diziler neler? Bu akşam hangi programlar yayınlanacak? sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz. Kanalların yayın akışında neler var? 31 Mayıs Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

00:15 Dünyalar Çarpışıyor

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Kıyamet Silahı

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

00:20 Kuruluş Osman

FOX TV YAYIN AKIŞI

3:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşkım Bahardı

22:30 İyi Oyun

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kağıt Ev

00:15 Menajerimi Ara

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra