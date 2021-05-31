Yayın akışı, televizyon kanallarında yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. 31 Mayıs Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlarda olan diziler neler? Bu akşam hangi programlar yayınlanacak? sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz. Kanalların yayın akışında neler var? 31 Mayıs Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
00:15 Dünyalar Çarpışıyor
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Kıyamet Silahı
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
00:20 Kuruluş Osman
FOX TV YAYIN AKIŞI
3:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşkım Bahardı
22:30 İyi Oyun
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kağıt Ev
00:15 Menajerimi Ara
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
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