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Ancak diş işlemleri ağrılarımı tetikledi. Sağ olsun doktorlarımız ilgileniyorlar. Daha önce ötanazi istiyordum. Ancak şu anda ağrılarım olmadan bir an önce dişlerime kavuşup, aynanın karşısında gülmek istiyorum” diye konuştu. Öztürk, daha önce yapılan sinir kesme işlemlerinin kendisini olumsuz yönde etkilediğini de sözlerine ekledi.