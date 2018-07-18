ABD'nin Birmingham kentinde bir ev taşıma şirketinin sahibi, arabası bozulunca işindeki ilk gününe geç kalmamak için geceden yola çıkıp 32 kilometre yürüyen yeni çalışanına kendi arabasını hediye etti.

20 yaşındaki Walter Carr adlı işçi sosyal medyada büyük övgü aldı.

https://twitter.com/BellhopsMoving/status/1019207106166181888

Bir polis memuru, yolda gördüğü ve hikayesinden çok etkilendiği Carr'ı, kahvaltı ısmarladıktan sonra eşya taşıyacağı eve bizzat götürdü.

Ev sahiplerinin ısrarına rağmen dinlenmeyi reddedip işe koyulan Carr'ın kendisiyle tanışmak için Tennessee'den gelen patronu Luke Martin'le karşılaşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

https://twitter.com/PelhamPoliceAL/status/1018958515761709058

Martin, azmini övdüğü Carr'a 2014 model Ford Escape marka aracını hediye etti.

Arabasını tamir ettirmesi için internette para toplandı

Carr'ın arabasını tamir ettirmesi için internette başlatılan yardım kampanyasında 8,000 dolar toplandı.

2005'teki Katrina kasırgasında evlerini kaybettikten sonra ailesiyle New Orleans'tan Alabama eyaletinde bağlı Birmingham'ın bir banliyösüne yerleşen Carr'ın liseden Aralık'ta mezun olacağı belirtiliyor.

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