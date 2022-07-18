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320, 330, 340, 350 ve 360 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri!

Merakla beklenen 2022 YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarının ardından tercih süreci ile ilgili araştırmalara başladı. Bu noktada, "320, 330, 340, 350 ve 360 puanla hangi üniversiteye gidilir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla alan üniversite bölümleri neler? İşte detaylar...

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  • 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri 2022

    320, 330, 340, 350 ve 360 puanla alan üniversite bölümleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. YKS sonuçlarının ardından adaylar için en zorlu süreç olan üniversite tercih işlemleri başlayacak. Bu doğrultuda, sınav puanına paralel olarak üniversite bölümleri de araştırılmaya başlandı. Peki, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla alan üniversite bölümleri neler? İşte, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla alan 2 yıllık - 4 yıllık üniversite bölümleri listesi...
  • 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri 2022

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. 

    Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

    2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri 2022

    320, 330, 340, 350, 360 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDİLİR?

    Bu yıla ilişkin taban puanları henüz  belli olmadı. Adaylar, aşağıdaki linklere tıklayarak geçmiş yıllara ilişkin bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması bilgilerine ulaşabilir. Böylelikle, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla alan 2 yıllık-4 yıllık bölümleri öğrenebilirsiniz.

    2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri 2022

    2022 YKS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre; 

    "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. "

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