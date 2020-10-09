325 Kilogram Esrar Ve 373 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi - DİYARBAKIR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, "Yıldırım-7 Operasyonu" kapsamında, Lice ilçesinin Duru, Dernek ve Örtülü mahalleleri kırsalında başlatılan narko-terör operasyonu başarıyla tamamlandı.Operasyonda 9 farklı noktada, 128 kilogramı toz, 192 kilogramı kubar, 5 kilogramı skunk olmak üzere 325 kilogram esrar ile 373 bin kök kenevir bitkisi bulundu.Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Kenevir bitkileri numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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