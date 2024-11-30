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        Haberler Yaşam 33 yılda 13 bin minyatür araba biriktirdi

        33 yılda 13 bin minyatür araba biriktirdi

        Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz, sigaraya para harcamak yerine minyatür araba aldı. Cingöz 33 yılda 13 bin civarı araba biriktirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:57 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:57
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        Sivas’ta yaşayan Murat Cingöz’ün 8 yaşında harçlıklarıyla satın aldığı bir minyatür araba tutkuya dönüştü. 33 yıldır minyatür araba satın alarak koleksiyon yapan Cingöz, biriktirdiği 13 binin üzerindeki aracı evinin odasında sergilemeye başladı.

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        Cingöz, “Burası benim sıkıntılı günlerimde bile kendimi iyi hissettirmeme, stres düzeyimi azaltmama ve dolayısıyla mutlu bir halde çıkmama vesile olan bir oda oldu” dedi.

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        41 yaşındaki Cingöz, 1991 yılında okul harçlıklarıyla oluşturmaya başladığı koleksiyonu için Çin, Japonya, Amerika gibi 8 farklı ülkeden insanlarla iletişime geçerek, farklı renkler, modeller ve çeşitlerde araçları satın alarak koleksiyonunu güçlendirdi.

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        Hayatı boyunca sigara kullanmadığını ifade eden Murat Cingöz, “Hiç sigara kullanmadım. Sigaraya vereceğim paranın daha fazlasını buraya harcadım” dedi.

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        “BU ODA MUTLULUK ODASI”

        İlk arabasını ilkokula gittiği dönemde aldığını söyleyen Murat Cingöz, “1991 yılından bu yana bu koleksiyonu yapmaktayım. İlk arabayı okul güzergâhı üzerinde bir iş yerinden yaklaşık 16 bin liraya satın almıştım. Hayalini kurduğum bu arabaya ulaşmıştım. Daha önceden kardeşlerimin de getirmiş olduğu arabalar var ama benim başlangıç noktam kesinlikle buydu.

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        Şu an 13 binin üzerinde arabam var gördüğünüz gibi. Farklı farklı ülkelerden, onlarca şehirden ve yüzlerce kişiden toparladığım bu koleksiyonu biriktirmek bir hayli zor oldu. Ama inanılmaz dostluklar ve inanılmaz keyifli günlere vesile oldu. Zaten bu odaya girerken ‘Bu oda mutluluk odası’ diyorum. Girerken mutsuz bile olsanız çıktığınızda kesinlikle mutlu oluyorsunuz. Bu oda kendini kendinizi yenilemenizi sağlayan harika bir oda. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten bu hobi güzel bir şey” dedi.

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        “BU ODA İÇİN ÇOK ŞEYDEN VAZGEÇTİM”

        Odayı görenlerin hayran kaldığını ifade eden Murat Cingöz, “İlk defa odaya girenler gerçekten 5-6 dakika boyunca kendilerine gelemiyorlar. Yaklaşık 13 binden fazla araba olduğu için önce bakıyorlar. Her birinin hikâyesini dinledikleri zaman inanılmaz keyif alıyorlar. Bu durum da beni çok mutlu ediyor. Bu oda için çok şeyden vazgeçtiğimi söyleyebilirim. 33 yıllık bir emek var. Burası benim sıkıntılı günlerimde bile kendimi iyi hissettirmeme, stres düzeyimi azaltmama ve dolayısıyla mutlu bir halde çıkmama vesile olan bir oda olmuş oldu. Ondan dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.

        #Murat Cingöz
        #sivas
        #minyatür araba koleksiyonu
        #haberler
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