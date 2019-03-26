En büyük rakibi Boeing'in düşen uçağı yüzünden siparişleri birer birer iptal edilirken, Fransa merkezli havacılık şirketi Airbus ise dev bir anlaşmaya imza attı.

Yapılan açıklamaya göre, Airbus Çin'den 34 milyar dolar değerinde 300 adet uçak siparişi aldı. Bu kapsamda, 290 adet A320 serisi dar gövdeli ve 10 adet A350 tipi geniş gövdeli yolcu uçağı Çin'e teslim edilecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in Fransa ziyareti sırasında gerçekleşen anlaşma, bugüne kadar Çin'e tek seferde en çok uçak satan Boeing'i de geri de bırakmış oldu. dikkat çekiyor.

ÇİN'DE 7400 UÇAĞA İHTİYAÇ VAR

Boeing'in son dönemde adı kazalar ile anılan 737 Max uçağı, Airbus'ın A320neo uçağı ile aynı segmentte bulunuyor. Ekim ayı sonunda Endonezya'da Lion Air ve ardından da Etiyopya havayollarına ait birer 737 Max uçağının düşmesi sonucu, dünya genelinde 300'den fazla 737 Max siparişi iptal edildi. Bu kapsamda, 5 bine yakın uçağın ise siparişi de askıya alındı.

Uzmanlar, Çin'in 2037 yılına kadar yaklaşık 7 bin 400 yolcu ve kargo uçağına ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Bu kapsamda Airbus'ın aldığı siparişin rakibi Boeing'e karşı önemli bir adım olduğu kaydediliyor.