3.5 yaşındaki çocuk öldü

Elazığ'da meydana gelen kazada 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İ.D.'nin kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı.

İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçtaki 3.5 yaşındaki A.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü İ.D. ile M.D. E.D. ve Y.D. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. A.D.'nin cansız bedeni ise otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.