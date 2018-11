Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şu an yeterince etkili olmadığımız pazarlara yeni stratejilerle güçlü şekilde girebilmek için eylem planlarımızı hazırladık. İş konseyi başkanlarımızın da bu sürece aktif olarak dahil olmalarını istiyoruz." dedi. Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Mali Genel Kurulu'nun kapanışında yaptığı konuşmada DEİK'e her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



Koordinasyonun ve iş birliğinin öneminden bahseden Pekcan, bundan sonra Ticaret Bakanlığı olarak amaçlarının, "ticaret ataşelerinin yapısını ülke bazında daha güçlendirmek, onları daha görünür kılmak ve DEİK iş konseyi başkanları ile koordineli çalışmalarını sağlamak" olduğunu bildirdi.



Pekcan, DEİK'in tüm görüşlerine açık olduklarını ve kendilerine iletilen tüm görüşleri değerlendireceklerini kaydederek, dış ticaret hedeflerini yakalamada devlet ile özel sektörün yaptığı iş birliğinin önemine değindi.



Ticaret Bakanlığı ile DEİK arasındaki etkin iş birliğinden ve bu iş birliğinin olumlu sonuçlarından bahseden Pekcan, bu durumdan duydukları memnuniyeti aktardı.



Pekcan, Türkiye'nin mal ve hizmet ticaretini artırmayı, ülkeye daha fazla doğrudan yabancı yatırım gelmesini sağlamayı DEİK'in öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Ticaret savaşlarının yaşandığı, gümrük duvarlarının sürekli yükseltildiği, haksız rekabetin körüklendiği günümüz dünyasında Türkiye, dünyaya entegre olan serbest piyasa ekonomisiyle yatırımcılarına öngörülebilir fırsatlar sunmaktadır." diye konuştu.



"Her türlü sınamaya rağmen, ekonomimizin dinamik olduğu kadar güçlü ve güven veren altyapısıyla, Türkiye önemli bir yatırım merkezi olmaya devam edecektir." diyen Pekcan, yıl içerisindeki hedeflerinin, "ihracatta tarihi zirveye ulaşarak istihdam ve büyümeyi desteklemek" olduğunu vurguladı.



'İNGİLTERE İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİMİZ YOĞUN'



Pekcan, ihracatçıların küresel pazarlara açılmasını kolaylaştırmak için çok yoğun destekler verdiklerini kaydederek, "Şu an yeterince etkili olmadığımız pazarlara yeni stratejilerle güçlü şekilde girebilmek için eylem planlarımızı hazırladık. İş konseyi başkanlarımızın da bu sürece aktif olarak dahil olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Türk Eximbank'ın dış ticaretin finansmanındaki rolüne değinen Pekcan, "Eximbank aracılığıyla bugün her 100 dolarlık ihracatımızın 25 doları finanse edilmektedir. Hedefimiz 2019'da bu oranın yüzde 27 seviyesine gelmesidir." dedi.



Pekcan, ihracatın artırılması için kuracakları özel ihtisas serbest bölgelerinden bahsederek, bu bölgelerde özellikle yazılım, bilişim, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ihracatı teşvik etmeyi hedeflediklerini anlattı.



Diğer bir hedeflerinin de Gümrük Birliği'nin güncellenmesi olduğunu kaydeden Pekcan, şu bilgileri verdi.



"Bu konuda payımıza düşeni yaptığımızdan emin olabilirsiniz. Ancak STK'lar olarak izlerin de yurt dışı paydaşlarınızla sürece aktif bir şekilde dahil olmanızı bekliyoruz. Mal ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar ve kamu alımlarını içeren yeni nesil kapsamlı ve derin Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) imzalıyoruz. Bunlarla ilgili müzakereler gerçekleştiriyoruz. Şu an itibarıyla 25 ülke ile STA imzalamış bulunuyoruz ve 21 ülkeyle görüşmelerimiz sürüyor. AB'den ayrılma sürecinde olan İngiltere ile de görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor."

DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Pekcan, gümrüklerde geçen dönemde bir devrim gerçekleştirdiklerini belirterek, burada gerçekleştirdikleri elektronikleşme ve dijitalleşme sürecinin, AB'nin çok ötesinde olduğunu söyledi.



Yurt dışında kurdukları Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) ile firmalara dağıtım kanallarına erişebilmeleri için destekler sağladıklarını anlatan Pekcan, ülke ve bölge bazlı yeni TTM açmayı hedeflediklerini, mevcutlara ilaveten 35 yeni noktada TTM kuracaklarını anlattı.



Pekcan, "Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışı fuarlar, ticaret ve alım heyetleri, markalaşma ve tasarım gibi Türkiye'nin ihracat potansiyeline direkt katkı sağlayacak olan alanları Ticaret Bakanlığı olarak desteklemeye devam edeceğiz." dedi.



Kendilerini bir hizmet bakanlığı olarak gördüklerini vurgulayan Pekcan, bu kapsamda STK'lardan gelen talepleri dikkatle incelediklerini ve onların sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm ürettiklerini söyledi.



Pekcan, Türk özel sektörünü yurt dışında temsil etmekle görevli DEİK'in bu misyonun bilinci ile büyük başarılara imza atmaya devam ettiğini kaydederek, DEİK'in bu kapsamda çokuluslu kuruluşlarda Türk iş dünyasını temsil ettiğini, uluslararası platformlarda Türkiye adına lobi yaptığını, iş konseyi toplantıları, iş forumları iş geliştirme faaliyetlerine her zamankinden daha hızlı bir şekilde devam ettiğini anlattı.

'YENİ BİR KUR RİSKİNDEN SÖZEDİLMİYOR'



DEİK Başkanı Nail Olpak ise yaz sonuna doğru başlayan manipülatif bir kur volatilitesi ve onu takip eden zorlu bir süreci geride bırakmak üzere olduklarını söyledi.



Kurda, bir dengelenme süreci içine girdiklerini, TL'de değer kaybının bir kısmının geri alındığını dile getiren Olpak, yeni bir "kur riskinden" de söz edilmediğini aktardı.



Olpak, "Bu bizim için önemli. Yeri gelmişken, bizim için asıl önemli olanın, kurlardaki seviyeden daha çok, dalgalanma ve öngörülememe olduğunu, özellikle ifade etmek isterim. Yatırımcı güveninin de toparlandığını görüyoruz." dedi.

'145 İŞ KONSEYİMİZLE 1 MİLYON İŞ İNSANINA ULAŞACAĞIZ'

Yabancı yatırımcı güveninin toparlandığını düzenledikleri etkinliklerde yakından gördüklerini dile getiren Olpak, şunları kaydetti:



"Son 3 aya kadar bırakın proje bazında ilgilenmeyi, ülkemizi ilgi alanından çıkardığını ifade eden bazı uluslararası fonlar, bugünlerde ciddi şekilde proje bazlı ilgileniyorlar, görüşme yapıyorlar, şahidiyim. Enflasyonda devreye sokulan uygulama ve önlemlerle, zorlu günleri, önümüzdeki süreçte büyük ölçüde atlatacağımızı umuyorum. Şirket bilançolarıyla ilgili zorlu süreç devam ediyor ancak, beklentimiz, bilançolarda, 2019 yılında, hem enflasyon hem de faizin de düşüş süreciyle birlikte, toparlanmanın olacağı."



Olpak, başarının yolunun yine birlikten geçtiğini belirterek, "Bu noktada, yeni bir DEİK hedefi açıklamak istiyorum. DEİK olarak, 145 iş konseyimizle, 2019 yılında, 1 milyon iş insanına ulaşacak ve ticaretimizi daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.







