35 yıl sonra ilk kez bulundu! Bilezik ve hediyelerle gömülmüş

İHA

Mersin-Antalya D400 karayolu üzerinde yer alan Aydıncık ilçesinde balıkçı barınağının yanında bulunan, geçmişi 2 bin 800 yıl öncesine uzanan Kelenderis Antik Kenti’nde 1987 yılında başlatılan kazı ve restorasyon/konservasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

İHA'nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Batman Üniversitesi koordinesinde bu yıl yürütülen çalışmalarda heyecan verici gelişmeler yaşandı.

35 yılda Odeon çevresinde 150'ye yakın mezarın bulunduğu antik kentte, ilk defa cam bilezikleri, hediyeleri ve kıyafetiyle ahşap tabuta gömülen bir çocuk iskeletine ulaşıldı.

Ayrıca yine bölgede yapılan kazılarda ilk defa üretim amaçlı kullanıldığı düşünülen fırın ortaya çıkarıldı.

ÜRETİMİ BELGELEYEN FIRIN BULUNDU

Antik kentin kazı başkanlığını yürüten Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mahmut Aydın,"Kelenderis Antik Kenti'nde çalışmalar 12 ay aralıksız sürüyor. Bu yıl odeon yapısının oturma alanı ve arkasındaki destek duvarlarını sağlamlaştırma çalışmalarını bitirdik. Şimdi ise bizi heyecanlandıran bir fırın ortaya çıkardık.

Yıllardır burada bir üretim olduğunu biliyorduk ama fırınlarını bulamıyorduk. Bin 300 yıllık bir fırın ortaya çıkardık. Fırınımızın içinde çatı kiremitleri üretildiğini düşünüyoruz. Çünkü fırınımızın çevresinde geçen yıl ve bu yıl yaptığımız kazılarda yoğun miktarda 7. yüzyıla tarihlenen çatı kiremitleri ele geçti.

Fırınımızın hemen ağzında da bol miktarda hatalı üretilmiş çatı kiremitleri vardı. Fırının içini tamamen boşalttığımızda belki daha da fazla hatalı üretilmiş çatı kiremitleri bulabiliriz. Bunları da ortaya çıkaracağız" dedi.

1987 yılından itibaren antik kentte kazı yapıldığına değinen Doç. Dr. Aydın, odeon bölümünün 30 yıl önce çıkarıldığı, bugüne kadar 150'ye yakın mezara ulaşıldığını ancak ilk defa cam bilezikleri ve ölü gömme hediyeleri olan bir çocuk mezarı ortaya çıktığına dikkat çekti.

İLK DEFA BİLEZİKLERİ VE HEDİYELERİ BULUNAN MEZAR ORTAYA ÇIKTI

Kazı çalışmalarında bir çocuk mezarına ulaştıklarını anımsatan Kazı Başkanı Doç. Dr. Aydın, "Burada 150'ye yakın mezar ortaya çıkarmıştık ama hiçbirinde ölü gömme hediyeleri yoktu. Bunda 4 tane cam bilezik, seramik parçası üzerine bir yazıt ve bir fincan ortaya çıkardık. Aynı zamanda bu çocuk mezarının çevresinde de birkaç tane bebek mezarı vardı. Buradan anlıyoruz ki odeonumuzun o bölgesi çocuk gömü alanı olarak kullanılmış. Çocuk mezarının Ortaçağ'a ait olduğunu düşünüyoruz. Tabi ki karbon 14 (C14) analiz sonuçlarımız geldiğinde daha net belirleyebileceğiz" şeklinde konuştu.