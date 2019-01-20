Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Everton’dan kiralık olarak Galatasaray’a transfer olan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, hücumdaki performansı ile göz dolduruyor. Devre arasında Garry Rodrigues’in takımdan ayrılmasıyla bölgesinde tek kalan Onyekuru, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor.
21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 16 Spor Toto Süper Lig ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etti. Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde oynayan Onyekuru, bu alanda istatistik üretemedi. Genç futbolcu, Galatasaray kariyerindeki ilk golünü ise Süper Lig’in ikinci haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Göztepe maçında kaydetti.
LİGDE 9 GOL
Henry Onyekuru ligde bu sezon; Göztepe (1), Alanyaspor (1), Kayserispor (2), Sivasspor (2) ve son olarak MKE Ankaragücü karşılaşmasında da 3 olmak üzere toplam 9 gol kaydetti. Başarılı kanat oyuncusu ligdeki son iki maçında da 5 kez fileleri havalandırdı ve takımının galibiyetlerinde büyük rol oynadı.
KARİYERİNDE İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI
Ligin 18. haftasındaki Ankaragücü maçında rakip fileleri 3 kez havalandıran Onyekuru, kariyerinde de bir ilki gerçekleştirdi. Başarılı futbolcu bu maçtaki 3 golle kariyerindeki ilk hat-trick’i yaptı.
LİGDEKİ GOLLERİN 4'TE 1'İ ONDAN
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 36 kez gol sevinci yaşadı. Bu gollerinden 4’te birini ise Nejeryalı futbolcu Henry Onyekuru kaydetti. Bu sezon takımını hücumda sırtlayan Onyekuru, rakip filelere 9 gol gönderdi.
2016-2017'DE 41 MAÇTA 25 GOL ATTI
Onyekuru kariyerinde bugüne kadar Galatasaray dışında Belçika takımları AS Eupen ve Anderlecht forma giydi, bonservisinin olduğu Everton’da ise resmi karşılaşmada boy göstermedi. 21 yaşındaki futbolcu, Eupen ile 2016-2017 sezonunda 41 müsabakaya çıktı ve rakip fileleri 25 kez havalandırdı. 2017-2018 sezonunu da Anderlecht’te geçiren Nijeryalı futbolcu, 28 maçta 10 gol kaydetti.
800 BİN EURO'YA KİRALANDI
Galatasaray, yaz transfer döneminde Henry Onyekuru’yu kiralamak için Everton’a 800 bin Euro ödedi. Sarı-kırmızılılar, Onyekuru’ya da 1 milyon 200 bin Euro da yıllık ücret verdi.
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