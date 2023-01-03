3600 ek gösterge maaşlara ne zaman yansıyacak?

Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıklarının yüzde 16.5 oranında artacağı belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı yapılacağını açıkladı. Bununla beraber emekli memur ve memur maaşları yüzde 8.52 artışla zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı. İşte 3600 ek göstergenin hesaplara yatırılacağı tarih ile ilgili detaylar...