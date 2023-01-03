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3600 ek gösterge maaşlara ne zaman yansıyacak?

Memur maaş zammı 2023 Ocak ayı için yüzde 25 olarak belirlendi. Memur ve emekli memur zammının açıklanmasının ardından 3600 ek göstergenin maaşlara ne zaman yansıyacağı sorusu gündeme geldi. Ek gösterge ile tüm emeklilerin aylıklarına 230 TL ilave artış yapılacak. İşte 3600 ek göstergenin ne zaman ödeneceğine dair detaylar...

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  • 3600 ek gösterge maaşlara ne zaman yansıyacak? 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek?

    Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıklarının yüzde 16.5 oranında artacağı belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı yapılacağını açıkladı. Bununla beraber emekli memur ve memur maaşları yüzde 8.52 artışla zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı. İşte 3600 ek göstergenin hesaplara yatırılacağı tarih ile ilgili detaylar...
  • 3600 ek gösterge maaşlara ne zaman yansıyacak? 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek?

    EK GÖSTERGE 15 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge ile tüm emeklilerin aylıklarına 230 TL ilave artış yapılacak. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan emeklilere verilen ek göstergeden kaynaklı 1.641 TL ilave artış da 15 Ocak'ta aylıklarına yansıyacak.
  • 3600 ek gösterge maaşlara ne zaman yansıyacak? 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek?

    TÜİK’in açıkladığı istatistiklere göre, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 64.27 oldu. Buna göre, memur maaşları ve emekli aylıklarındaki artış yüzde 77.11 ile yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleşti.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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