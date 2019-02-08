3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? komu personelinin gündeminden düşmeyen konu başlıklarından biri oldu. Devlet memurlarının maaşları ile emekli ikramiye ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodu olan ek gösterge, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde de farklılık gösterebiliyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2200 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alıyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, 3600 ek gösterge beklentisine ilişkin, Verilen 3600 ek gösterge sözü mutlaka yerine gelecektir, hükümet adına konuşamam ama hükümet bu konuda söz vermiştir ve yerine getirilecektir" dedi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisi gibi alanlarda hizmet veren kamu personellerini kapsamaktadır

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan Ek Gösterge 3600 aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor.

3600 ek gösterge emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle memurlarda emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği doğuruyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğrenim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler başta olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan pek çok memur ilgili yasanın meclise gelmesini bekliyor.