3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kamu görevlilerinin gözü uzun süredir bu sorunun cevabında. Çalışmalar bir yandan devam ederken son dakika açıklamaları da yakından izleniyor. Son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. İşte Bakan Bilgin'in açıklaması...

Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

Kamu personelinin 3600 meselesi çok önemidir çünkü kamuda çalışırken insanların aldıkları ücretleri, sahip oldukları hayat tarzını emekli olduktan sonra kaybetmeleri çok ciddi bir sorundur.

Bu emeklilik sistemimizin ve ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlenmesini gerektiren bir soruna işaret etmektedir. Bizim gündemimizdedir. Bunun gereğini yapacağız. Bunu bir iyi niyet ifadesi olmaktan çıkarıp çözmek mecburiyet haline gelmiştir.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek göstergeyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." sözleriyle 3600 ek göstergeyle ilgili 2022'nin sonunu işaret etmişti.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAR?

3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.