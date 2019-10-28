3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir? Şeklindeki sorular 1,6 milyon kamu personeli tarafından araştırılıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge ile ilgili ayrıntılara yer verdi.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "3600 Ek Gösterge pozitif yaklaşımdır. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerimize bir düzenleme sözkonusu. Ekonomik disiplin içerisinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler de gözetilerek yapılmasıdır. Bu şekilde bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması sayın bakan tarafından açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir, pozitif yaklaşım aynen sürmektedir." dedi.

YAKLAŞIK 1.6 MİLYON MEMURU İLGİLENDİRİYOR

3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

3600 EK GÖSTERGE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde meydana getirdiği değişiklik. Ek gösterge, artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artıyor.

Ek göstergede yapılması beklenen düzenlemeyle gerçekleşecek artışlar, ortalama olarak şöyle;

EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'E ÇIKARSA

Aylık net maaş artışı: 32 lira

Emekli maaş artışı: 650 lira

Emekli ikramiyesi: 32 bin 210 lira

EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'E ÇIKARSA

Aylık net maaş artışı: -34 lira (34 lira azalma olacak)

Emekli maaş artışı: 550 lira

Emekli ikramiyesi: 20 bin 710 lira