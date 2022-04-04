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3600 ek gösterge ile emekli aylığı ve ikramiye ne olacak? (TL) Mevcut emekli aylığı Mevcut ikramiye 3600 sonrası emekli aylığı 3600 sonrası ikramiye Emekli aylığı farkı İkramiye farkı Öğretmen 5.592 201.637 6.826 246.136 1.234 44.499 Polis 5.592 201.637 6.826 246.136 1.234 44.499 Hemşire 5.435 195.936 6.826 246.136 1.391 50.200 İmam - hatip (*) 5.592 201.637 6.826 246.136 1.234 44.499 İmam - hatip (**) 5.435 195.936 6.826 246.136 1.391 50.200 Hesaplamalar 30 yıllık hizmet üzerinden yapılmıştır Emekli aylıklarına yüzde 4 oranında ek ödeme dahildir. (*) 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu (**) Lisans mezunu
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