3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge yasası ne zaman çıkacak sorusu kaçu çalışanları tarafından en çok merak edilen konulardan biri oldu. 1 Mayıs olması sebebiyle emekçilerin 4 gündeminden biri olan 3600 ek gösterge ile ilgili yasa teklifinin kısa süre içinde Meclis'e sunulması ön gömrülüyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan Ek Gösterge 3600 aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor.

3600 ek gösterge emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle memurlarda emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği doğuruyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğrenim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler başta olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan pek çok memur ilgili yasanın meclise gelmesini bekliyordu.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl mayıs ayında müjdesini verdiği 3600 ek göstergeyi, yaklaşık 2 milyon emekli ve memur bekliyor. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve idarecilere verilecek 3600 ek gösterge ile ilgili yasa teklifinin kısa süre içinde Meclis’e sunulması öngörülüyor.



Kapsama giren personelden yaklaşık 250 bin kişi emeklilik dilekçesini bekletiyor. Yasa çıktıktan sonra bunların önemli bir bölümünün topluca emekli olması durumunda yüklü bir emekli ikramiyesi ödemesi söz konusu olacak. Kapsamdaki beş meslek grubundan daha önce emekli olanların aylıklarında da artış yapılacak. Getireceği ek yük dolayısıyla, yasanın yürürlüğe girmesinin 2020’nin ocak ayını bulabileceği yorumları yapılıyor.