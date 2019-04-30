3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kamu çalışanları tarafından en çok merak edilen konulardan merak konusu oldu. 2 milyon memur ve emekli memurun gözü TBMM’ye çevrildi. Emekli olmak isteyen çok sayıda memur, yüksek ikramiye hakkından yararlanabilmek için 3600 ek gösterge yasasının çıkmasını bekliyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusunun cevabıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi vermişti. Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ile idarecilerin ek göstergelerinin 3600’e çıkartılacağını söyledi. Erdoğan geçen ay Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılışında da “3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ?

Ek gösterge memurların çalışırken aldıkları maaşları artırıyor. Ancak, ek göstergenin esas faydası emekli ikramiyesi ve emekli aylığında görülüyor.

Ek göstergenin 3600’e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunan kapsamdaki memurların emekli aylığı 642 TL ile 727 TL arasında artacak. Emekli aylığındaki artıştan, daha önce emekli olanlar ve bundan sonra emekli olacak kişiler yararlanacak.

3600 ek gösterge emekli ikramiyesinde ise 25 yıl hizmeti bulunan memurlar için 20 bin 600 lira ile 28 bin 800 lira arasında artış anlamına geliyor. İkramiye tutarı, her hizmet yılı için 824 lira ile bin 152 lira arasında artıyor. Dolayısıyla hizmet süresi arttıkça ikramiye farkı da artıyor.

Emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödeniyor, geriye dönük ödeme yapılmıyor. Bu nedenle, 3600 ek gösterge kapsamında olup da emekliliği hak etmiş kişiler, daha yüksek ikramiye alabilmek için yasa çıkmadan emeklilik dilekçesi vermek istemiyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan Ek Gösterge 3600 aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor.

3600 ek gösterge emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle memurlarda emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği doğuruyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğrenim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler başta olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan pek çok memur ilgili yasanın meclise gelmesini bekliyordu.