Ek göster nedir? Öğretmenler 3600 ek göstergeden faydalanabilecek mi? bu sorular son dönemin en çok tartışılan konularından birine ait. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlik Meslek Kanunu konusuna değinerek, "Öğretmen, 657'nin içerisinde sıkışmış vaziyette. Kendisine özel kanun yok. Halbuki bunların ataması, yükselmesi, disiplin meselesi, kariyer meselesi, ek göstergesi, tazminatları hepsi aslında özelleşmeli." dedi. Selçuk öğretmenlere ek gösterge konusunda ise "3600 ek göstergesiyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak." ifadelerini kullandı. 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar haberimizde.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan Ek Gösterge 3600 aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor.

3600 ek gösterge emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle memurlarda emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği doğuruyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğrenim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler başta olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan pek çok memur ilgili yasanın meclise gelmesini bekliyordu.

EK GÖSTERGE 3600 TABLOSU

Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde yarattığı değişiklik.

1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı'na tabi bir işte çalışan devlet memurlarından, kazanılmış hak ve emekli keseneğine esas seviyesi 1/4 olan ve 30 yıl hizmeti bulunanlar ve aylık maaş bakımından, ilgili memurların yüzde 15'lik gelir vergisi dilimi için ek gösterge farkından kaynaklı tablo 2018 yılının ilk yarısı için şöyle;

EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'A ÇIKARSA

ARTIŞ AYLIK NET MAAŞ 23 TL EMEKLİ MAAŞI 641 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ 123 BİN 121 TL



EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'A ÇIKARSA

ARTIŞ AYLIK NET MAAŞ -38 TL EMEKLİ MAAŞI 569 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ 20 BİN 516 TL





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