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3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? Ek göstergede son durum ne?

3600 ek göstergede son gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi başta olmak üzere yaklaşık 1.6 milyon kamu personelinin beklediği 3600 ek gösterge için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli bir açıklama geldi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte ek göstergede son durum...

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? Ek göstergede son durum ne?

3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? soruları 1,6 milyon kamu personeli tarafından araştırılıyor. 3600 ek gösterge konusuna dair son olarak Bakan Soylu açıklamalarda bulundu. İşte 3600 ek gösterge son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık Vilayetler Evi'nde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri programında konuştu.

Soylu, "Bugün yine Kılıçdaroğlu birtakım ifadeler kullanmış. Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bu taahhüdümüzün sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Ve bu sözümüzü yerine getirmek için de sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAR?

3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

3600 EK GÖSTERGE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde meydana getirdiği değişiklik. Ek gösterge, artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artıyor.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

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