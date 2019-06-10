3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. Öğretmen, polis hemşire ve din görevlisi gibi alanlarda hizmet veren kamu personeline katkı sağlayacak olan 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar haberimizde...

YAKLAŞIK 1.6 MİLYON MEMURU İLGİLENDİRİYOR

3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

3600 ek gösterge yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu'nun teklifi, ilerleyen haftalarda Meclis'e sunacağı ifade ediliyor.

3600 EK GÖSTERGE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde meydana getirdiği değişiklik. Ek gösterge, artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artıyor.

Ek göstergede yapılması beklenen düzenlemeyle gerçekleşecek artışlar, ortalama olarak şöyle;

EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'E ÇIKARSA

Aylık net maaş artışı: 32 lira

Emekli maaş artışı: 650 lira

Emekli ikramiyesi: 32 bin 210 lira

EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'E ÇIKARSA

Aylık net maaş artışı: -34 lira (34 lira azalma olacak)

Emekli maaş artışı: 550 lira

Emekli ikramiyesi: 20 bin 710 lira

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl mayıs ayında müjdesini verdiği 3600 ek göstergeyi, yaklaşık 2 milyon emekli ve memur bekliyor. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve idarecilere verilecek 3600 ek gösterge ile ilgili yasa teklifinin kısa süre içinde Meclis’e sunulması öngörülüyor.

Kapsama giren personelden yaklaşık 250 bin kişi emeklilik dilekçesini bekletiyor. Yasa çıktıktan sonra bunların önemli bir bölümünün topluca emekli olması durumunda yüklü bir emekli ikramiyesi ödemesi söz konusu olacak. Kapsamdaki beş meslek grubundan daha önce emekli olanların aylıklarında da artış yapılacak. Getireceği ek yük dolayısıyla, yasanın yürürlüğe girmesinin 2020’nin ocak ayını bulabileceği yorumları yapılıyor.