657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artmasını bekliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konu ile ilgili olumlu açıklamalar gelmişti. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek gösterge son durum...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak. Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti.

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak." dedi.

3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

“3600 EK GÖSTERGE KANAYAN YARAMIZ”

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Türkiye KAMU-SEN’e bağlı Türkiye Diyanet – Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 3600 ek gösterge konusunun kanayan yaraları haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında din görevlisi, öğretmen, hemşire ve polise ek gösterge müjdesi verdiğini hatırlatan Ünal, iki yıl geçtiği halde düzenlemenin hayata geçirilmemesinden yakındı.

Konuyu ilgili bakanlarla birçok kez görüştüklerini, her defasında “Çalışmalar devam ediyor” cevabı verildiğini kaydeden Ünal, önümüzdeki günlerde toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında da konuyu tekrar gündeme getireceklerini söyledi.

3600 ek gösterge verilirken sadece 4 sınıf ile sınırlı kalınmaması gerektiğini savunan Ünal, örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 140 bin kişi çalıştığını ama bunların sadece 70 bininin din görevlisi olduğunu, din görevlileri arasında da ilahiyat mezunu olan ve olmayan ayrımı bulunduğunu belirtti.

Ünal, ilahiyat mezunu 1. Derece din görevlisi 3000 ek gösterge alırken, başka lisans mezunu din görevlilerinin 2200 ek gösterge aldığını, 3600 ek gösterge gelirse sadece ilahiyat mezunlarının yararlanabileceğini ifade etti.

Ünal, “Bizim talebimiz, hizmetliydi memurdu herkesi kapsayacak şekilde çalışma yapılması. Tabii ki herkese 3600 ek gösterge veremezsiniz. Ama herkese 800 ek gösterge verilirse bu ayrım ortadan kalkmış olacak. Aynı odada çalışan bir kişiye 3600 ek gösterge verip diğerine vermezseniz o kurumda çalışma barışı olmaz” diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile 2500 olan bir devlet memurunun alacağı zam oranı ve maaş miktarı aynı değildir. 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu bu sebepten dolayı ek göstergelerinin artmasını beklemektedir.

Memur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesini sadece belirli meslek gruplarına değil tüm kamu personellerine uygulanmasını, yani düzenlemenin genişletilmesini istemektedir. Ancak düzenlemenin şuan için öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerini kapsaması bekleniyor. Bununla birlikte bu görevden emekli olan vatandaşlarında yararlanması bekleniyor.