Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memurlar için yıllardır talep ettikleri 3600 ek göstergenin 24 Haziran seçimlerinde ülke gündemine geldiğini anımsatarak, siyasi partilerin bu hakkın verilmesiyle ilgili vaatlerinin olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polis, öğretmen, hemşire, imam ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'a çıkartılacağıyla ilgili açıklamalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden Tonbul, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıklaması, öğretmenler, hemşireler, polisler, imamlar ve yöneticiler olmak üzere beş grup üzerinde yoğunlaştı. Sonraki süreçte diğer kamu çalışanlarının da bu imkandan yararlanma talepleri oldu. Bugün geldiğimiz noktada, 3600 ek göstergenin yansıtılmasında belirli kesimler yerine tüm memurları kapsayacak bir formüle ihtiyaç var. Bu konuda ilgili tarafların görüşü alınmadan herhangi bir kaygıyla çalakalem bir şey yapılırsa bunun artılarından ziyade eksileri olur."

"MEMUR-SEN'İN GÖRÜŞLERİ ALINMALI"

Tonbul, polis, öğretmen, hemşire, imam ve idarecilere hangi kriterlere göre 3600 ek göstergenin verileceğinin önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mesela, öğretmen dediğimiz zaman bu öğretmenler içerisinde kim faydalanacak? Bu meslek grubu içerisinde emekli olanları da düşünürsek lise mezunu öğretmenler var, yüksekokul mezunu öğretmenler var, lisans mezunu öğretmenler var. Düzenlemeyi öğretmenlik mesleği üzerinden yaparsak hepsine vermemiz gerekiyor ama sadece lisans mezunları diye düşünürsek burada sıkıntı oluşacak. Bunun aynısı polisler için de geçerli. Biz tüm bunları dikkate alarak adil, kalıcı ve herkesi kuşatan bir çözüm istiyoruz."

3600 ek gösterge konusunda yapılacak çalışmalarda Memur-Sen Konfederasyonunun görüşlerinin alınması gerektiğini vurgulayan Tonbul, "Konfederasyon olarak 3600 ek gösterge konusunda adil, kalıcı ve herkesi kuşatan bir çözümü içeren çalışma hazırladık. Bu çalışmamızı yakın zamanda yetkili makamlara iletip, kamuoyuyla da paylaşacağız." dedi.





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