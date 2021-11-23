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Haberler Merak Edilenler 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge
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3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarpıcı bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge

657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler ve pek çok meslek grubu ek göstergeden yararlanabiliyor. Hükümet ile memur sendikaları arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden beri gündemden düşmeyen 3600 ek gösterge için Cumhurbaşkanı tarih verdi...

CB ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık, meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık yürüttükleri görevi bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız tüm hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

5 Kasım 2021 tarihli TBMM’de 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeye ilişkin olarak “3600 vaat olmaktan çıktı. Toplu Sözleşme metnine koyduk. Onu biz uygulamak zorundayız. Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Kapsayıcılığının ne kadar geniş, ne kadar olacağına dair çalışmalar yapıyoruz. Bakanlık çalışma yaptıktan sonra Ekonomi Bakanlığı, Devlet Personel, sendikalarla bir araya geleceğiz. Buna kaynağı devlet kamu bütçesinden koyacak” diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde meydana getirdiği değişiklik. Ek gösterge, artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artıyor.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAR?

3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

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