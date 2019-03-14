Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada 3.600 ek göstergeyi seçimden sonra çözeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Polis ve öğretmenler ile birlikte hemşirelerin de 3,600 ek

gösterge meselesini çözeceğiz, seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur" dedi.



3600 ek gösterge halen çalışmakta olan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi ile bunların emeklilerinden oluşan 1.6 milyon kişiyi ilgilendiriyor.