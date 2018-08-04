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37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi

04.08.2018 - 16:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

19 Mayıs'ta gerçekleşen rüya gibi bir düğünün ardından Prens Harry ile dünyaevine giren Meghan Markle, 37. yaşına bastı. Markle, bu yıl ilk kez Kraliyet üyesi olarak yeni yaşını kutluyor. İşte 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi...

  • 1 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    1 | 37

    17 YAŞINDA MÜZİK KLİBİNDE OYNADI

    17 yaşındayken Tori Amos'un bir klibinde yer aldı. Sharika'nın klibi için seçmelere katıldı ancak ne yazık ki elendi. 

     

  • 2 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    2 | 37

    JOHANSSON'LA AYNI OKULDA OKUDU

    Meghan, Hollywood'un seçkinlerinin çocuklarına yönelik eğitim veren bir okulda Scarlett Johansson'la okudu. Hatta Düşes'in katıldığı okul korosunda Johansson da vardı.

     

  • 3 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    3 | 37

    CİPS İLE DOĞUM GÜNÜ KUTLUYOR

    Markle, babası yönetmenken setlerde abur cubur yemeyi çok seviyordu. O zamandan beri dünyanın neresinde olursa olsun doğum gününde cips ve bir kadeh şarap içiyor. Ancak bu sene bu ritüeli gerçekleştirebilecek mi bilmiyoruz. 

     

  • 4 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    4 | 37

    ANA DİLİ GİBİ İSPANYOLCA KONUŞABİLİYOR

    Düşes, 2002 yılında Buenos Aires'teki ABD Büyükelçiliği'nde, İspanyolca öğrendi. Markle, ayrıca temel seviyede Fransızca ve Portekizce konuşabiliyor. 

  • 5 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    5 | 37

    İKİ ELİYLE DE YAZABİLİYOR

    Meghan Markle, hem sağ hem de sol eliyle yazabiliyor. Örneğin çantasını sağ elle tutarken, gitarı sol eliyle çalabiliyor.

     

  • 6 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    6 | 37

    EVDE YEMEKLERİ O YAPIYOR

    Markle, Prens Harry ile birlikte yaşadığı evde yemekleri kendi pişirmeyi seviyor. Yeğenleri için tatlılar yapmayı da ihmal etmiyor. 

     

  • 7 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    7 | 37

    ÜNLÜ OLMADAN ÖNCE KALİGRAFİ DERSİ VERİYORDU

    Markle 2014 yılında bir dönem yarı zamanlı olarak kaligrafi dükkanında çalışıyordu. Düşes müşteriler için 2 saatlik dersler veriyordu.

     

  • 8 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    8 | 37

    YANINDA HER ZAMAN ÇAY AĞACI YAĞI TAŞIYOR

    Sussex Düşesi çantasında küçük bir şişe çay ağacı yağı olmadan hiçbir yere gitmiyor. Nemli ve lekesiz cildini çay ağacına borçlu olduğunu söylüyor. 

  • 9 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    9 | 37

    KRALİYET AİLESİ'NDE AMA HALA ABD'DE VERGİ ÖDÜYOR

    Düğünden bu yana iki buçuk ay geçti, ama Meghan hala resmi olarak İngiliz vatandaşı değil. Düşes'in İngiliz vatandaşı olması için 45 dakikalık bir sınavı geçmesi ve vatandaşlık başvurusundan önce 3 yıl ülkede kalması gerekiyor. Düşes teknik olarak hala Amerikan vatandaşı olduğu için ABD'ye yılda 3.5 milyon sterlin vergi ödeyecek.

  • 10 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    10 | 37

    MEGHAN BURNU OLDUKÇA MODA

    Estetik yaptırmak isteyen kadınlar son zamanlarda Meghan Markle gibi burunları olsun istiyor. 

  • 11 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    11 | 37

    TAM BİR AYAKKABI DELİSİ

    Meghan Markle tam bir ayakkabı delisi ve yurtdışına gittiği her fırsatta tasarım ayakkabılar satın alıyor. Markle'ın ayakkabı koleksiyonunun 20 bin sterlin değerinde olduğu konuşuluyor.

  • 12 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    12 | 37

    TAKMA ADI

    İlişkileri halka açılmadan önce, Meghan'ın Harry için kullandığı gizli takma ad "H" idi. Hatta 2016 yılında h harfli bir kolye takıyordu. Harry ise karısı için Megs diyor.

  • 13 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    13 | 37

    PİS BİR MİZAH ANLAYIŞI VAR

    Arkadaşları, Meghan'ın, pis bir mizah anlayışı olduğunu söylüyor.

     

  • 14 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    14 | 37

    KRALİÇE'YLE AYNI TARZDA AKSESUARLAR SEVİYOR

    Aralarında 55 yıl olabilir ancak Meghan Markle ve Kraliçe Elizabeth, aksesuar konusunda aynı zevklere sahipler.

     

  • 15 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    15 | 37

    SİYASET KİTAPLARI OKUMAYI SEVİYOR

    Politik felsefe ve teoloji üzerine kitaplar okumayı seviyor. Markle'ın en sevdiği yazar ise Noam Chomsky.

  • 16 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    16 | 37

    KRALİYET AİLESİ'NDE EN KISA 2. KİŞİ

    Meghan Markle Kraliyet Ailesi'nin en kısa 2. üyesi. Bu onun neden yüksek topuklu ayakkabı sevdiğini açıklıyor.

     

  • 17 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    17 | 37

    KRALİYET AİLESİ'NİN EN BÜYÜK GELİNİ

    Meghan Markle, evlenmemiş bir Kraliyet erkeğiyle evlenen en büyük isim. (Camilla Parker evlendiğinde 57 yaşındaydı) Meghan, ayrıca Sussex'in ilk Düşes'i...

     

  • 18 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    18 | 37

    MONOPOLY OYNAMAYI ÇOK SEVİYOR

    Meghan Markle, oyun oynarken oldukça rekabetçi bir tavır sergiliyor. Düşes'in en sevdiği oyun ise Monopoly. 

     

  • 19 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    19 | 37

    SHAKESPEARE İLE BAĞLANTISI VAR

    Soy ağacına göre, Düşes'in bazı etkileyici İngiliz ataları var. William Shakespeare ve Winston Churchill'in baba tarafından Markle'ın ataları olduğu söyleniyor.

  • 20 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    20 | 37

    ÖZEL HAYATINDA SIRADAN BİR ARAÇ KULLANIYOR

    Düğün gününde lüks Kraliyet arabalarına binse de Meghan özel hayatında sıradan bir araç kullanıyor.

  • 21 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    21 | 37

    YOĞURT DÜKKANINDA ÇALIŞTI

    13 yaşındayken bir yoğurt dükkanında çalıştı. Eski patronu, Markle'ın müşteriler tarafından sevildiğini söylüyor.

     

  • 22 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    22 | 37

    HRISTİYANLARIN TÜM İNANÇLARINA BARIŞIK

    Markle Protestan olarak doğdu ve büyüdü, Katolik okuluna gitti. Düğünden önce, Kraliçe'ye saygının bir işareti olarak İngiltere Anglikan Kilisesi'ne vaftiz edilmeyi seçerek bir başka inancı daha kabul etti.

     

  • 23 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    23 | 37

    İLK SEVGİLİSİ 

    Düşes'in ilk sevgilisi yaz kampında tanıştığı Joshua Silverstein'di. Şimdilerde evli ve iki çocuk babası olan  Silverstein, profesyonel boksör.

     

  • 24 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    24 | 37

    ESKİDEN TIRNAKLARINI YERDİ

    Markle'ın hayranları, tırnaklarının kusursuz göründüğünü fark edecektir. Ama Düşes geçen yıla kadar tırnak yeme alışkanlığını bırakamıyordu. 

  • 25 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    25 | 37

    AYNI ELBİSEYİ GİYMİŞLERDİ

    Kate Middleton ve Meghan Markle'ın giyim zevkleri aslında birbirinden farklı. Ancak eltiler bir zamanlar aynı elbiseyi giyerek pişti olmuştu. 

     

  • 26 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    26 | 37

    SADECE HAFTA SONLARI ET YİYOR

    Meghan, hafta içi vegan besleniyor. Ancak hafta sonlarında kendisini biraz daha esneterek şımartıyor. 

     

  • 27 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    27 | 37

    ÜNİVERSİTENİN KIZ TOPLULUKLARINA KATILDI

    Pek çok Amerikan öğrencisi gibi, Markle da üniversitenin kız topluluklarına katıldı. Düşes, Northwestern Üniversitesi'nde tiyatro ve uluslararası ilişkiler eğitimi gördü.

     

  • 28 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    28 | 37

    AFGANİSTAN'A GİTTİ

    2014 yılında, Meghan, Amerikan askeri üslerini ziyaret etti.

     

  • 29 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    29 | 37

    1930'LU YILLARDA ÇEKİLEN FİLMLERE HAYRAN

    Büyük bütçeli müzikalleri ve 30'lu yıllarda çekilen filmleri çok seviyor. 

     

  • 30 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    30 | 37

    TELEVİZYONDAKİ İLK ROLÜ

    2002'de General Hospital dizisinde Jill karakterine hayat verdi. Ancak Jill için sadece 5 satırlık bir senaryo ayrılmıştı.

     

  • 31 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    31 | 37

    MÜZİK YETENEĞİ DE VAR 

    Meghan Markle oyunculuk yıllarından önce davul ve gitar çalardı. Okul müzikallerinde yer almayı çok isterdi. 

     

  • 32 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    32 | 37

    YÜKSEKLİKTEN KORKUYORDU

    Macera tutkunu Markle, yükseklik korkusuna sahipti. Bu korkusunu aşmak için 2015 yılında uçurumdan fotoğraf paylaştı.

  • 33 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    33 | 37

    SINAVI GEÇEMEDİ

    Meghan bir zamanlar diplomat olmak istiyordu. Bunun için sınava girdi ancak sınavda başarılı olamadı. 

     

  • 34 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    34 | 37

    ROMANDAKİ KARAKTERE ESİN KAYNAĞI OLDU 

    Üniversitedeki en iyi arkadaşı yazdığı kitapta Markle'a da yer verdi. 

  • 35 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    35 | 37

    SUİTS DİZİSİNDE KENDİ MÜCEVHERLERİNİ TAKIYORDU

    Kraliyet kasasındaki mücevherlerle süslenmeden önce Markle rol aldığı Suits dizisinde kendi mücevherlerini kullanıyordu.

  • 36 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    36 | 37

    ÜNLÜ EDİTÖRLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Prens Harry ile sevgiliyken Wimbledon turnuvasına katılan Markle, tesadüfen Vogue editörğ Anna Wintour'la yan yana oturdu. Markle yağmur yağınca titredi, Wintour da hırkasını ona verince o anlar magazin tarafından görüntülendi.

  • 37 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
    37 | 37

    HAYVANLAR İÇİN YARDIM KURUMU AÇMAK İSTİYOR

    Geçmişte iki köpek sahiplenen Meghan Markle, hayvanlar için yardım kurumu açmak istiyor. Ancak bu Düşes'in bu hayali bebek beklentileri nedeniyle biraz geç gerçekleşecekmiş gibi duruyor. 

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