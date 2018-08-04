37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi
04.08.2018 - 16:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM
19 Mayıs'ta gerçekleşen rüya gibi bir düğünün ardından Prens Harry ile dünyaevine giren Meghan Markle, 37. yaşına bastı. Markle, bu yıl ilk kez Kraliyet üyesi olarak yeni yaşını kutluyor. İşte 37. doğum gününde Meghan Markle hakkında bilinmeyen 37 bilgi...
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17 YAŞINDA MÜZİK KLİBİNDE OYNADI
17 yaşındayken Tori Amos'un bir klibinde yer aldı. Sharika'nın klibi için seçmelere katıldı ancak ne yazık ki elendi.
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JOHANSSON'LA AYNI OKULDA OKUDU
Meghan, Hollywood'un seçkinlerinin çocuklarına yönelik eğitim veren bir okulda Scarlett Johansson'la okudu. Hatta Düşes'in katıldığı okul korosunda Johansson da vardı.
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CİPS İLE DOĞUM GÜNÜ KUTLUYOR
Markle, babası yönetmenken setlerde abur cubur yemeyi çok seviyordu. O zamandan beri dünyanın neresinde olursa olsun doğum gününde cips ve bir kadeh şarap içiyor. Ancak bu sene bu ritüeli gerçekleştirebilecek mi bilmiyoruz.
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ANA DİLİ GİBİ İSPANYOLCA KONUŞABİLİYOR
Düşes, 2002 yılında Buenos Aires'teki ABD Büyükelçiliği'nde, İspanyolca öğrendi. Markle, ayrıca temel seviyede Fransızca ve Portekizce konuşabiliyor.
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İKİ ELİYLE DE YAZABİLİYOR
Meghan Markle, hem sağ hem de sol eliyle yazabiliyor. Örneğin çantasını sağ elle tutarken, gitarı sol eliyle çalabiliyor.
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EVDE YEMEKLERİ O YAPIYOR
Markle, Prens Harry ile birlikte yaşadığı evde yemekleri kendi pişirmeyi seviyor. Yeğenleri için tatlılar yapmayı da ihmal etmiyor.
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ÜNLÜ OLMADAN ÖNCE KALİGRAFİ DERSİ VERİYORDU
Markle 2014 yılında bir dönem yarı zamanlı olarak kaligrafi dükkanında çalışıyordu. Düşes müşteriler için 2 saatlik dersler veriyordu.
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YANINDA HER ZAMAN ÇAY AĞACI YAĞI TAŞIYOR
Sussex Düşesi çantasında küçük bir şişe çay ağacı yağı olmadan hiçbir yere gitmiyor. Nemli ve lekesiz cildini çay ağacına borçlu olduğunu söylüyor.
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KRALİYET AİLESİ'NDE AMA HALA ABD'DE VERGİ ÖDÜYOR
Düğünden bu yana iki buçuk ay geçti, ama Meghan hala resmi olarak İngiliz vatandaşı değil. Düşes'in İngiliz vatandaşı olması için 45 dakikalık bir sınavı geçmesi ve vatandaşlık başvurusundan önce 3 yıl ülkede kalması gerekiyor. Düşes teknik olarak hala Amerikan vatandaşı olduğu için ABD'ye yılda 3.5 milyon sterlin vergi ödeyecek.
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MEGHAN BURNU OLDUKÇA MODA
Estetik yaptırmak isteyen kadınlar son zamanlarda Meghan Markle gibi burunları olsun istiyor.
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TAM BİR AYAKKABI DELİSİ
Meghan Markle tam bir ayakkabı delisi ve yurtdışına gittiği her fırsatta tasarım ayakkabılar satın alıyor. Markle'ın ayakkabı koleksiyonunun 20 bin sterlin değerinde olduğu konuşuluyor.
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TAKMA ADI
İlişkileri halka açılmadan önce, Meghan'ın Harry için kullandığı gizli takma ad "H" idi. Hatta 2016 yılında h harfli bir kolye takıyordu. Harry ise karısı için Megs diyor.
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PİS BİR MİZAH ANLAYIŞI VAR
Arkadaşları, Meghan'ın, pis bir mizah anlayışı olduğunu söylüyor.
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KRALİÇE'YLE AYNI TARZDA AKSESUARLAR SEVİYOR
Aralarında 55 yıl olabilir ancak Meghan Markle ve Kraliçe Elizabeth, aksesuar konusunda aynı zevklere sahipler.
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SİYASET KİTAPLARI OKUMAYI SEVİYOR
Politik felsefe ve teoloji üzerine kitaplar okumayı seviyor. Markle'ın en sevdiği yazar ise Noam Chomsky.
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KRALİYET AİLESİ'NDE EN KISA 2. KİŞİ
Meghan Markle Kraliyet Ailesi'nin en kısa 2. üyesi. Bu onun neden yüksek topuklu ayakkabı sevdiğini açıklıyor.
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KRALİYET AİLESİ'NİN EN BÜYÜK GELİNİ
Meghan Markle, evlenmemiş bir Kraliyet erkeğiyle evlenen en büyük isim. (Camilla Parker evlendiğinde 57 yaşındaydı) Meghan, ayrıca Sussex'in ilk Düşes'i...
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MONOPOLY OYNAMAYI ÇOK SEVİYOR
Meghan Markle, oyun oynarken oldukça rekabetçi bir tavır sergiliyor. Düşes'in en sevdiği oyun ise Monopoly.
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SHAKESPEARE İLE BAĞLANTISI VAR
Soy ağacına göre, Düşes'in bazı etkileyici İngiliz ataları var. William Shakespeare ve Winston Churchill'in baba tarafından Markle'ın ataları olduğu söyleniyor.
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ÖZEL HAYATINDA SIRADAN BİR ARAÇ KULLANIYOR
Düğün gününde lüks Kraliyet arabalarına binse de Meghan özel hayatında sıradan bir araç kullanıyor.
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YOĞURT DÜKKANINDA ÇALIŞTI
13 yaşındayken bir yoğurt dükkanında çalıştı. Eski patronu, Markle'ın müşteriler tarafından sevildiğini söylüyor.
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HRISTİYANLARIN TÜM İNANÇLARINA BARIŞIK
Markle Protestan olarak doğdu ve büyüdü, Katolik okuluna gitti. Düğünden önce, Kraliçe'ye saygının bir işareti olarak İngiltere Anglikan Kilisesi'ne vaftiz edilmeyi seçerek bir başka inancı daha kabul etti.
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İLK SEVGİLİSİ
Düşes'in ilk sevgilisi yaz kampında tanıştığı Joshua Silverstein'di. Şimdilerde evli ve iki çocuk babası olan Silverstein, profesyonel boksör.
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ESKİDEN TIRNAKLARINI YERDİ
Markle'ın hayranları, tırnaklarının kusursuz göründüğünü fark edecektir. Ama Düşes geçen yıla kadar tırnak yeme alışkanlığını bırakamıyordu.
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AYNI ELBİSEYİ GİYMİŞLERDİ
Kate Middleton ve Meghan Markle'ın giyim zevkleri aslında birbirinden farklı. Ancak eltiler bir zamanlar aynı elbiseyi giyerek pişti olmuştu.
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SADECE HAFTA SONLARI ET YİYOR
Meghan, hafta içi vegan besleniyor. Ancak hafta sonlarında kendisini biraz daha esneterek şımartıyor.
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ÜNİVERSİTENİN KIZ TOPLULUKLARINA KATILDI
Pek çok Amerikan öğrencisi gibi, Markle da üniversitenin kız topluluklarına katıldı. Düşes, Northwestern Üniversitesi'nde tiyatro ve uluslararası ilişkiler eğitimi gördü.
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AFGANİSTAN'A GİTTİ
2014 yılında, Meghan, Amerikan askeri üslerini ziyaret etti.
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1930'LU YILLARDA ÇEKİLEN FİLMLERE HAYRAN
Büyük bütçeli müzikalleri ve 30'lu yıllarda çekilen filmleri çok seviyor.
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TELEVİZYONDAKİ İLK ROLÜ
2002'de General Hospital dizisinde Jill karakterine hayat verdi. Ancak Jill için sadece 5 satırlık bir senaryo ayrılmıştı.
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MÜZİK YETENEĞİ DE VAR
Meghan Markle oyunculuk yıllarından önce davul ve gitar çalardı. Okul müzikallerinde yer almayı çok isterdi.
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YÜKSEKLİKTEN KORKUYORDU
Macera tutkunu Markle, yükseklik korkusuna sahipti. Bu korkusunu aşmak için 2015 yılında uçurumdan fotoğraf paylaştı.
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SINAVI GEÇEMEDİ
Meghan bir zamanlar diplomat olmak istiyordu. Bunun için sınava girdi ancak sınavda başarılı olamadı.
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ROMANDAKİ KARAKTERE ESİN KAYNAĞI OLDU
Üniversitedeki en iyi arkadaşı yazdığı kitapta Markle'a da yer verdi.
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SUİTS DİZİSİNDE KENDİ MÜCEVHERLERİNİ TAKIYORDU
Kraliyet kasasındaki mücevherlerle süslenmeden önce Markle rol aldığı Suits dizisinde kendi mücevherlerini kullanıyordu.
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ÜNLÜ EDİTÖRLE GÖRÜNTÜLENDİ
Prens Harry ile sevgiliyken Wimbledon turnuvasına katılan Markle, tesadüfen Vogue editörğ Anna Wintour'la yan yana oturdu. Markle yağmur yağınca titredi, Wintour da hırkasını ona verince o anlar magazin tarafından görüntülendi.
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HAYVANLAR İÇİN YARDIM KURUMU AÇMAK İSTİYOR
Geçmişte iki köpek sahiplenen Meghan Markle, hayvanlar için yardım kurumu açmak istiyor. Ancak bu Düşes'in bu hayali bebek beklentileri nedeniyle biraz geç gerçekleşecekmiş gibi duruyor.
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