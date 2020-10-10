Süper Lig'de ilk 4 haftada Yukatel Denizlispor'u yenip Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'le berabere kalan 6 puanlı namağlup Göztepe'de sezon başında gönderilmesi gündeme gelen Brezilyalı Mossoro adeta küllerinden doğdu. Geçen sezon Başakşehir'den alınan 37 yaşındaki futbolcu özellikle ikinci yarıda forma şansı bulmakta çok zorlanırken, yeni sezon öncesi gönderilecekler listesinde yer aldı. Ancak teknik direktör İlhan Palut, deneyimli futbolcunun kadroda tutulmasını istedi. Hazırlık kampını çok iyi geçiren Brezilyalı orta saha sezona da bomba gibi başladı.

257 DAKİKA SAHADA KALDI

Mossoro ligin ilk haftasında 5-1 kazanılan Denizlispor maçında gol sevinci yaşadı. Sambacı 2-2 sona eren Gaziahntep FK müsabakasında da Ideye'nin golüne asist yaptı. Geride kalan 4 maçın hepsinde 11'de sahaya çıkan Mossoro, ilerlemiş yaşına rağmen diri bir görüntü ortaya koydu. Mossoro, toplam 257 dakika sahada kaldı. Forvet arkasında görev yapan Mossoro, Napoleoni'nin iyileşmesi ve yeni transfer Guilherme'nin takıma gelmesiyle ilerleyen haftalarda kıran kırana forma rekabetine girecek.