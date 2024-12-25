37 yaşındaki oyuncuyla sözleşme uzatıldı!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) 11. sırada yer alan Celta Vigo, 37 yaşındaki forvet oyuncusu Iago Aspas'ın sözleşmesini uzattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapısında yetiştiği Celta Vigo'da uzun yıllardan bu yana forma giyen Aspas'ın mukavelesinin bir yıl uzatıldığı belirtildi.

Iago Aspas, bu sezon LaLiga'da çıktığı 16 maçta 6 gole imza attı.