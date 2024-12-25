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        Haberler Spor Futbol İspanya 37 yaşındaki oyuncuyla sözleşme uzatıldı - Futbol Haberleri

        37 yaşındaki oyuncuyla sözleşme uzatıldı

        İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Celta Vigo'da 37 yaşındaki oyuncu Iago Aspas'ın sözleşmesi yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 20:49 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:49
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        37 yaşındaki oyuncuyla sözleşme uzatıldı!
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        İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) 11. sırada yer alan Celta Vigo, 37 yaşındaki forvet oyuncusu Iago Aspas'ın sözleşmesini uzattı.

        Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapısında yetiştiği Celta Vigo'da uzun yıllardan bu yana forma giyen Aspas'ın mukavelesinin bir yıl uzatıldığı belirtildi.

        Iago Aspas, bu sezon LaLiga'da çıktığı 16 maçta 6 gole imza attı.

        Kariyerinde efsanesi kabul edildiği Celta Vigo'nun yanı sıra Liverpool ve Sevilla'da da oynayan deneyimli santrfor, İspanya Milli Takımı'nda da görev yaptı.

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