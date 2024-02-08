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        Haberler Spor Futbol İspanya 38 yaşındaki Alvaro Negredo, Real Valladolid'e transfer oldu - Futbol Haberleri

        38 yaşındaki Alvaro Negredo, Real Valladolid'e transfer oldu

        Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo, İspanya 2. Lig ekibi Valladolid'e transfer oldu. 38 yaşındaki İspanyol golcü, sezon sonuna kadar Valladolid forması giyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:05 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:10
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        Eski Beşiktaşlı 38 yaşında transfer oldu!
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        İspanya İkinci Lig (La Liga 2) ekiplerinden Real Valladolid, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Alvaro Negredo'yu renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki golcü futbolcuyla sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Kariyerinde Sevilla, Manchester City ve Valencia gibi takımların formasını giyen İspanyol futbolcu, Beşiktaş'ta 2017-2018 sezonunda görev yaptı.

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