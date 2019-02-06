Otomotiv sektörü geçen yıl ihracatta yüzde 11'lik artışla 31.6 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satımını gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Geçen yıl 207 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat yapan sektör, yıl bazında ihracatta üst üste 13'üncü kez birinci oldu.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Milyar doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısını 7'den 9'a çıkaran Türk otomotiv sektörü, geçen yıl en fazla ihracatını 2017'ye göre yüzde 8.8'lik artışla 4 milyar 752 milyon dolarla Almanya'ya yaptı.

Almanya'yı sırasıyla 3 milyar 268 milyon dolar ihracat ile İtalya, 3 milyar 235 milyon dolarla Fransa, 2 milyar 941 milyon dolarla İngiltere, 1 milyar 785 milyon dolarla İspanya ve 1 milyar 409 milyon dolarla Belçika izledi.

100 MİLYON DOLARI ÜZERİNDE 39 PAZAR VAR

Sektörün 100 milyon doların üzerindeki pazar sayısı ise 40'a dayanarak, 34'ten 39'a çıktı. Söz konusu pazarlardan 9'unda milyar dolar sınırı aşılırken, 30'unda da 100 milyon dolar eşiği geçilmiş oldu.

Milyar dolarlık pazarın altında olan ancak 100 milyon dolarlık eşiğin de çok üzerine çıkan ülkeler ise Hollanda ve Romanya oldu.

Hollanda, yüzde 19 artışla ulaşılan 905 milyon dolarla Türk otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 10'uncu olurken, Romanya da 893 milyon dolarla 11'inci sırada yer aldı.

Türk otomotiv sektörünün ihracat yaptığı ülkelerden Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, Tayvan ve Şili'ye yapılan dış satım ise 100 milyon doları geçti.

BREZİLYA İHRACATI 100 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Sektör, geçen yıl Fas'a 561, İsrail'e 523, İsveç'e 488, Rusya'ya 453, Macaristan'a 416, Portekiz'e 364, Avusturya'ya 307, Mısır'a 304 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

TİM ve OİB verilerine göre, Türkiye, söz konusu ülkelerin dışında Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Suudi Arabistan, Norveç, Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Irak, İran, İrlanda, İsviçre, Kanada, Ukrayna ve Yunanistan'a 100 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

Brezilya'ya yapılan ihracat ise geçen yıl yüzde 13 artışla 99 milyon 165 bin dolara çıktı. Söz konusu ülke, ihracat artışının sürmesi durumunda Türkiye otomotiv sektörünün 100 milyon dolarlık pazarları arasına girecek.