Otomotiv sektörü geçen yıl ihracatta yüzde 11'lik artışla 31.6 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satımını gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Geçen yıl 207 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat yapan sektör, yıl bazında ihracatta üst üste 13'üncü kez birinci oldu.
EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI
Milyar doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısını 7'den 9'a çıkaran Türk otomotiv sektörü, geçen yıl en fazla ihracatını 2017'ye göre yüzde 8.8'lik artışla 4 milyar 752 milyon dolarla Almanya'ya yaptı.
Almanya'yı sırasıyla 3 milyar 268 milyon dolar ihracat ile İtalya, 3 milyar 235 milyon dolarla Fransa, 2 milyar 941 milyon dolarla İngiltere, 1 milyar 785 milyon dolarla İspanya ve 1 milyar 409 milyon dolarla Belçika izledi.
100 MİLYON DOLARI ÜZERİNDE 39 PAZAR VAR
Sektörün 100 milyon doların üzerindeki pazar sayısı ise 40'a dayanarak, 34'ten 39'a çıktı. Söz konusu pazarlardan 9'unda milyar dolar sınırı aşılırken, 30'unda da 100 milyon dolar eşiği geçilmiş oldu.
Milyar dolarlık pazarın altında olan ancak 100 milyon dolarlık eşiğin de çok üzerine çıkan ülkeler ise Hollanda ve Romanya oldu.
Hollanda, yüzde 19 artışla ulaşılan 905 milyon dolarla Türk otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 10'uncu olurken, Romanya da 893 milyon dolarla 11'inci sırada yer aldı.
Türk otomotiv sektörünün ihracat yaptığı ülkelerden Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, Tayvan ve Şili'ye yapılan dış satım ise 100 milyon doları geçti.
BREZİLYA İHRACATI 100 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI
Sektör, geçen yıl Fas'a 561, İsrail'e 523, İsveç'e 488, Rusya'ya 453, Macaristan'a 416, Portekiz'e 364, Avusturya'ya 307, Mısır'a 304 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
TİM ve OİB verilerine göre, Türkiye, söz konusu ülkelerin dışında Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Suudi Arabistan, Norveç, Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Irak, İran, İrlanda, İsviçre, Kanada, Ukrayna ve Yunanistan'a 100 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.
Brezilya'ya yapılan ihracat ise geçen yıl yüzde 13 artışla 99 milyon 165 bin dolara çıktı. Söz konusu ülke, ihracat artışının sürmesi durumunda Türkiye otomotiv sektörünün 100 milyon dolarlık pazarları arasına girecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.