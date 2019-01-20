Edinilen bilgilere göre; Camiikebir Mahallesi Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipleri, durumundan şüphelenen Hüseyin N. isimli şahsın UYAP sorgusu yaptı. Yapılan sorguda Hüseyin N. isimli şahsın 17 suçtan arandığı ve bu suçların 12’sinden 39 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

İHA'nın haberine göre, suç makinesini yakalayan ekipler Hüseyin N’yi işlemler için Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Şahsın polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.