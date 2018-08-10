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396 uçuş iptal, binlerce yolcu etkilenecek

İrlanda'nın düşük maliyetli en büyük havayolu şirketlerinden Ryanair'in pilotları, çalışma koşullarını protesto etmek için 5 Avrupa ülkesinde greve gitti.Ryanair'in 33 yıllık tarihindeki en büyük pilot grevine ilişkin havayolu şirketinden yapılan açıklamada, Almanya'da 250, Belçika'da 104 ve İsveç, İrlanda ile Hollanda'da 42 uçuşun iptal edileceği bildirildi

10.08.2018 - 12:33 | Güncelleme: AA

Pilotlarının diğer ekonomik havayolu şirketlerinden daha fazla maaş aldığını savunan Ryanair yönetimi, grevi "üzücü ve haksız" olarak nitelendirdi.

396 UÇUŞ İPTAL 50 BİN YOLCU ETKİLENECEK

Sendikaların çağrısıyla 5 Avrupa ülkesinde greve giden pilotlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, maaşlarının artırılması ve Ryanair'in merkezinin bulunduğu İrlanda'nın değil çalıştıkları ülkelerin yasalarına tabi olmak istiyor. Pilotların 10 Ağustos Cuma günü saat 03.01 ile 11 Ağustos Cumartesi günü 02.59 arasında 5 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştireceği iş bırakma eylemi, toplamda 396 uçuşun iptaline neden olacak. Bu, havayolu şirketinin yaklaşık 6 uçuşundan birisinin iptal edilmesi anlamına geliyor.

 

Avrupa'da uçuşların yoğun olduğu yaz sezonunda gerçekleşen bu iptallerin 55 binden fazla yolcuyu etkilemesi bekleniyor. En çok etkilenecek ülkelerin başında ise 42 bin yolcu ile Almanya geliyor.

RYANAİR GREVLERİ

Ryanair'de temmuz ayında İspanya, Belçika, Portekiz ve İtalya'da kabin görevlileri greve gitmiş, şirketin 100 bin yolcuyu etkileyen 600 uçuşu iptal edilmişti.

37 ülkede 86 havaalanında faaliyet gösteren ve geçen yıl 130 milyon yolcu taşıyan Ryanair, Noel tatili öncesindeki büyük bir grevi de sendikaları tanımama kararından geri adım atarak son anda önlemişti.

 

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