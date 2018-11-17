Niksar Kalesi'nde, 4,5 kilometreyi bulan kale surlarının ve içindeki yapıların yeniden ayağa kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Niksar Belediyesinin 2010 yılında başlattığı restorasyon çalışmalarında ilk etap geride bırakıldı.

AA'nın haberine göre Çanakçı Çayı'nın oluşturduğu vadinin kuzeyindeki tepede yer alan ve Pontus Krallığı tarafından yaptırılan ve Bizans döneminde büyütülen Niksar Kalesi, İslamiyet'in yayıldığı çağlarda da güçlendirildi. Kalede, medrese, iki hamam, iki mescit, kilise ve hapishane kalıntıları bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Niksar Belediyesi tarafından 8 yıl önce, surlar ve kale içindeki yapıların ayağa kaldırılması için 3 etap olarak planlanan restorasyon çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

Restorasyonun ilk etabında, surların üçte birlik bölümü ile kale içindeki Osmanlı döneminde yaptırılan hamam restore edildi. Restorasyon çalışmalarının geri kalan bölümünde kale içindeki diğer yapılar ile surların geri kalan bölümü ayağa kaldırılacak.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yaptığı açıklamada, Niksar Kalesi'nin Anadolu'da kurulmuş önemli kalelerden biri olduğuna işaret etti.

DİYARBAKIR KALESİ'NDEN SONRA NİKSAR KALESİ GELİYOR

"Diyarbakır Kalesi'nden sonra Niksar Kalesi sur bakımından Türkiye'deki ikinci büyük kaledir" diyen Özcan, kalenin turizme kazandırılması için restorasyon çalışmalarını çok önemsediklerini vurguladı.

Kale içindeki yapılara işaret eden Özcan, şunları dile getirdi:

"Niksar Kalesi'nde kilise, zindan, su sarnıcı gibi 22 eser var. Kalemizin önemli özelliğinden birisi de Pontus Krallığı döneminde yapılmış ve her dönemin milleti buraya bir şeyler katmış. Devşirme taşları görebiliyorsunuz. Surlarda lahitleri görüyorsunuz. Mezar kapaklarını görebiliyoruz. En son ecdada geçtiğinde de restore ediyor, onarıyor ve kullanıyor. Anadolu'nun ilk medresesi de kale içinde. Danişmentli Melik Ahmet Gazi'nin torunu olan Nizamettin Yağbasan tarafından yapılan medrese. Ağırlıklı tıp üzerine eğitim verilmiş."

Restorasyon çalışmaların 2. ve 3. etabı için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Özcan, restorasyon çalışmaları tamamladığında uzunluğu 4,5 kilometreyi bulan surları ve içindeki yapıları ayağa kaldırmış ve turizme kazandırmış olacaklarını kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır da restorasyondan sonra kalenin çok sayıda turisti ağırlayacağını söyledi.

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