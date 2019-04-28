Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye'de yüzde 99 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 80 milyon 117 bin 999 mobil abone bulunuyor.
Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmetinin abone sayısı Mart 2016 sonunda 65 milyon 949 bin 652'ye ulaşmıştı. 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hizmete girmesiyle 3G'den 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı.
Geçen yılın sonunda 3G abone sayısı 6 milyon 641 bin 597'ye düşerken, 4,5G abone sayısı 71 milyon 348 bin 727'ye çıktı. Böylece 4,5G abone sayısı, 3G abone sayısının 10,7 katına ulaştı. M2M abone sayısı da geçen yılın sonu itibarıyla 5,2 milyona ulaştı.
MOBİL İNTERNET KULLANIMI 865 BİN TERABAYTI BULDU
3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 2018 sonunda 61 milyon 92 bin 863 olurken, sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 41,5 milyon olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı 864 bin 370 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 849 bin 952 terabayt olarak hesaplandı.
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