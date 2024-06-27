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        Haberler Dünya 4 AB üyesinden çağrı: Rusya ve Belarus sınırına savunma hattı inşa edilsin | Dış Haberler

        4 AB üyesinden çağrı: Rusya ve Belarus sınırına savunma hattı inşa edilsin

        Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Evika Silina, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e bir mektup gönderdi. Mektupta AB sınırlarının askeri ve sivil olarak korunmasını amaçlayan savunma hattı inşa edilmesi talebinde bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 22:31 Güncelleme: 27.06.2024 - 22:31
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        4 AB üyesinden savunma hattı çağrısı
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        Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya, Avrupa Birliği'nden (AB) Rusya ve Belarus ile paylaştıkları sınır boyunca 700 kilometrelik bir savunma hattı inşa edilmesini talep etti.

        Polonya'nın PAP haber ajansına göre, AB üyesi Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e AB sınırlarının askeri ve sivil olarak korunmasını amaçlayan savunma hattına ilişkin mektup gönderdi.

        Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Evika Silina tarafından imzalanan mektupta, ilgili ülkelerin Rusya ve Belarus ile paylaştıkları sınır boyunca 700 kilometrelik bir savunma hattı inşa edilmesi talebinde bulunuldu.

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        Mektupta, projenin ölçeği ve maliyeti nedeniyle AB tarafından hem siyasi hem de mali olarak desteklenmesi gerektiği belirtilerek, "AB sınırının askeri ve sivil olarak korunması için olağanüstü tedbirler alınmalıdır." ifadelerine yer verildi.

        Bazı AB yetkilileri ise söz konusu projenin yaklaşık 2,67 milyar dolar tutabileceği değerlendirmesinde bulundu.

        Polonya hükümeti 13 Haziran'da, Belarus sınırının bazı bölümlerine hareket kısıtlaması getiren uygulamanın yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

        Yaklaşık 400 kilometrelik Polonya-Belarus sınırının 60 kilometrelik kısmını etkileyen ve 90 gün boyunca yürürlükte kalması planlanan uygulama kapsamında, izni bulunmayan kişilerin bazı yerlerde 200 metre, bazı yerlerde ise 2 kilometreye kadar sınıra yaklaşmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #rusya
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