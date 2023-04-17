4 asırlık ahşap camideki 5.19'u gösteren saatin sırrı çözülemedi

HALİFELERİN İSİMLERİNİN YANINDA DURMASI ANLAMLI

Cami duvarına saat çizmenin, insanın aklına en son gelecek şey olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özkurt şunları söyledi:

"6'dan sonraki rakamlarda değişiklikler var. Acaba 'Osmanlı Türkçesi rakamlar değil mi' denecek kadar bir farklılık var. Bu da o saati üreten firmalar arasında farklı uygulamalar olabileceği gibi, o dönem Osmanlı ülkesine getirilen saatlerle büyük ölçüde benzerlikler gösteriyor. Nakkaşın, önemli bir alet olan zaman ölçeri yani saati tercih etmes, ciddi bir ayrıntı olarak durmaktadır. Detaylı bakıldığında 5'i 19 geçeyi gösteriyor. Saat detayı bizim geleneksel olarak bildiğimiz büyük camilerde de olan muvakkithane dediğimiz camilerin birimi olur.