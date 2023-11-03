Emekli ve memur zammı için gözler 4 aylık enflasyon farkında! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
3 Kasım'da açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon rakamları ile 4 aylık enflasyon farkı için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranı için 4 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 25,11 oldu. İşte 4 aylık enflasyon farkı oranı ile en düşük emekli be memur maaş zammına ilişkin son dakika gelişmeleri...
4 aylık enflasyon farkı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkına hak kazanmış oldu. Yüzde 25,11 olarak açıklanan 3 aylık enflasyon farkına Ekim ayı verilere de eklenecek ve memur-emekli zammında 4 aylık oran netleşecek. Enflasyon oranlarını bekleyen SSK,Bağ-Kur emeklileri ve memurların gözü "Ocak ayında 4 aylık enflasyon farklı ile memur ve emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek?" sorusun çevrildi. İşte 2024 Ocak en düşük emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı detayları...
EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI İLE 4 AYLIK ORAN NETLEŞİYOR!
Ekim ayı enflasyon rakamları ile 4 aylık enflasyon farkı 3 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.
EMEKLİ - MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.
Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.
ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.
Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Emekli ve memur 4 aylık enflasyon farkı 3 Kasım Cuma günü açıklanacak olan enflasyon rakamları ile netlik kazanacak. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu. Memur zammını belirlemek için bu orana Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verisi eklenecek.