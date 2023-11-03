Memur ve emekli zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu!
4 aylık enflasyon farkı, TÜİK tarafından 3 Kasım'da açıklanan Ekim ayı enflasyonu ile şekillendi. Eylül ayı enflasyonu aylık yüzde 4,75 olarak gerçekleşirken 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 25,11 olarak açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamları ile emekli, memur ve asgari ücret zammında belirleyici olacak 4 aylık enflasyon farkı da netleşti. İşte 4 aylık enflasyon farkına ilişkin merak edilenler...
Memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı, Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon rakamları ile 3 aylık enflasyon farkı yüzde 25,11 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memurların alacağı zam oranı; memur ve memur emeklileri için yüzde 35,73. SSK ve Bağkur emeklileri içim ise yüzde 25,11 olmuştu. İşte emekli, memur ve asgari ücret zammı için 4 aylık enflasyon farkı oranı hakkında detaylar...
EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!
Ekim ayı enflasyon rakamları ile 4 aylık enflasyon farkı 3 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 61.36'ya geriledi. Aylık enflasyon ise eylüldeki yüzde 4.75'lik seviyesinden yüzde 3.43'e geriledi.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA 4 AYLIK ORAN NETLEŞTİ!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.43, on aylık enflasyonu yüzde 55, yıllık enflasyonu da yüzde 61.36 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için dört aylık dönemde yüzde 29.41 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.
OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?
Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 68.01 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 40.28, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 52.19 oranında zam yapılacak.
Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı çeşitli açıklamalarda, emekli aylıklarına ilave zam için talimat verdiğini söyledi. Emeklilere ilave zamma ilişkin bir kanun değişikliği yapılması durumunda enflasyon farkının üzerine refah zammı yapılmış olacak.