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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat - Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!

        Antalya'da yoldan çıkıp 50 metre yuvarlanan otomobilde sıkışan 33 yaşındaki Uğur Bozdoğan, yaşamını yitirdi. Bozdoğan'ın cansız bedeni, itfaiye ve çevredekiler tarafından yukarı çıkarılıp, morga götürüldü. Bozdoğan'ın 4 aylık kız bebek babası olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:11 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:32
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        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
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        Antalya'da feci kaza, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mehmet Fatih Caddesi’nde meydana geldi.

        İŞE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

        Otel ekipmanları satan bir iş yerinde çalışan Uğur Bozdoğan (33), işe gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Bozdoğan'ın cadde üzerinde direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Otomobil, yaklaşık 50 metre boyunca taklalar attı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, otomobilde sıkışan Bozdoğan'a ilk müdahaleyi yaptı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İtfaiye ekibinin demir kesme makinesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan Bozdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur Bozdoğan'ın cansız bedeni, itfaiye ve vatandaşlar tarafından yola çıkarıldı.

        4 AYLIK BİR KIZI VARDI

        Uğur Bozdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bozdoğan'ın 4 aylık kız bebek babası olduğu öğrenildi.

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