4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!

Antalya'da feci kaza, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mehmet Fatih Caddesi’nde meydana geldi.

Otel ekipmanları satan bir iş yerinde çalışan Uğur Bozdoğan (33), işe gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Bozdoğan'ın cadde üzerinde direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Otomobil, yaklaşık 50 metre boyunca taklalar attı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, otomobilde sıkışan Bozdoğan'a ilk müdahaleyi yaptı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İtfaiye ekibinin demir kesme makinesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan Bozdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur Bozdoğan'ın cansız bedeni, itfaiye ve vatandaşlar tarafından yola çıkarıldı.