İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 1 haftadır düzenlenen “Çember-23” operasyonları ile hapis cezasına yönelik yakalama kararı bulunan 4 bin 139 şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde mahkemelerce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen şahıslara yönelik “Çember-23” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu 4 bin 139 şahıs yakalandı. Şahısların 4 bin 60’ının 0-5 yıldır, 51’inin 5-10 yıldır ve 28’inin ise 10 yıl üzeri aranmakta olduğu tespit edildi. Bu şahısların; 700’ü hırsızlıktan, 140’ı dolandırıcılıktan 360’ı yağmadan, 50’si cinayetten 106’sı cinsel suçlardan, 721’i narkotik suçlarından, 49’u terör suçlarından, 448’i KOM (Kaçakçılık, Organize) ve bin 565’i diğer suçlardan arandığı belirtildi.