4 bin ihbardan 400'ü doğru çıktı

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Konya 112 merkezine bir günde gelen 4 bin 190 ihbardan 470’i gerçek çıktı. 112'yi arayanlar arasında evlenme teklif edenler, eşini şikâyet edenler, yeni aldığı telefonu deneyenler ve sohbet etmek için arayanlar da yer aldı.

Zafer Samancı'nın haberine göre; Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, 112 komuta merkezine gelen ihbarların yüzde 10’luk kısmının gerçek amacı doğrultusunda olduğunu ifade etti.

Mehmet Koç, “Günlük olarak bizim 112 çağrı merkezimize 4 bin 200 civarında arama gelmektedir, fakat bunların yalnızca 470'i gerçek hasta ihbarıdır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız, gerçek hastalara ulaşmayı engelleyecek olan bu tür gereksiz çağrılardan kaçınmalarıdır. Unutulmaması gerekir ki meşgul edilen ve gereksiz aranılan her çağrı bir insanın hayatına mâl olabilir” diyerek bu konuda daha duyarlı davranılması gerektiğini söyledi.

Asılsız çağrı oranlarında geçen seneye oranla düşüş yaşandığına da dikkati çeken Prof. Dr. Koç, “Bakanlığımızın ve sağlık müdürlüğümüzün yapmış olduğu farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini görmekten dolayı mutluyuz" dedi.