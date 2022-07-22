Koruma altına alındı... 4 bin yıllık! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'nın Aladağ ilçesindeki 4 bin yıllık Bığbığ Orman Sarmaşığı zamana direniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü tarafından tescillenerek koruma altına alınan 'Bığbığ Orman Sarmaşığı Tabiat Anıtı' ihtişamıyla dikkat çekiyor.

İHA'nın haberine göre Meydan Yaylası Bığbığı mevkisindeki 4 bin yıllık sarmaşığın boyu 20, taç genişliği 23, çapı 2.3 metre olarak ölçüldü.

Doğaseverler, dev sarmaşığı görünce çok etkilendiklerini söyledi.

Geçmişte çevresinde ateş yakılıp, bulunduğu kayalara yazılar yazılan sarmaşığın Türkiye'nin en önemli tabiat anıtları arasında yer aldığını ifade eden doğaseverler, gelecek nesillere aktarılması için de daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.