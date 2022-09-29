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4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında oluşturulan alanda gerçekleştirilen oyunların açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

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  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenmekte olan Dünya Göçebe Oyunları, başladı.
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor.
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İznik'te düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programına katıldı.
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda, Tanrı Dağı'ndan getirilerek kendisine takdim edilen suyu İznik Gölü'ne aktarılmak üzere tay kazana döktü.

     
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    Erdoğan, konuşmasının ardından Göçebe Oyunlarının açılış gösterisini seyretti. Törende Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuk Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yüksek düzeyli katılımcılar yer aldı.
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    Tören, ışık ve dans gösterileriyle devam etti. "Alem, evren ve kün", "Türkler ve at", "Göçebe oyunları", "Türk dünyasının ünlü şahsiyetleri", "Türkiye tarihi" ve "Türk dünyası" temalı koreografi gerçekleştirildi.
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    Koreografi sırasında atın üzerinde alevler içinde alandan geçen biniciler büyük beğeni ve alkış topladı. Atlı gösterilerdeki akrobatik hareketler de izleyicileri heyecanlandırdı.
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    Bursa'nın son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası en büyük etkinliklerden biri olan programda Türk dünyasının renkleri, folkloru, giyim kuşamı, müzik ile oyun kültürü anlatıldı.

     
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    Açılış seremonisi havai fişek gösterisiyle tamamlandı.

     
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    13 BRANŞTA 102 ÜLKEDEN 3 BİNİN ÜZERİNDE SPORCU

    "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele edecek.
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    TÜRK YILDIZLARI UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

    Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında düzenlenen organizasyonun ilk gününde, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi "Türk Yıldızları" uçuş gerçekleştirdi.
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    İznik Gölü üzerindeki gösteriyi alandaki vatandaşlar ilgi ve heyecanla takip etti.
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    KÖKBÖRÜ VE ATLI OKÇULUK MÜSABAKALARI YAPILDI

    4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökpar-kökbörü, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk müsabakaları gerçekleştirildi.

     
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    Türklerin ata sporlarından olan ve "at üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen kökbörü mücadelesi yapıldı.

     
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    Sporcular, oğlak derisinin içinin doldurulmasıyla hazırlanan yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki temsili oğlağı, yerden kaparak at üzerinde taşıyıp rakibin kalesine bırakmaya çalıştı.
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    Müsabakaların ilkinde Kazakistan, Özbekistan'ı 7-1 mağlup etti.
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    Günün ikinci maçında Türkiye, Kırgızistan ile karşılaştı. Geleneksel sporcuların atlarıyla kıyasıya mücadelesini Kırgızistan 9-3 kazandı.
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    Dünya geleneksel okçuluk literatürüne "Kabak atışı" adıyla geçen geleneksel okçuluk yarışlarında 30 ülkeden 74 sporcu mücadele ediyor.
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    Sporcular, en hızlı şekilde at sürüp yerdeki ve direkteki iki hedefe oklarını göndermeye çalıştı.
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    At üstünde havadaki hedefe doğru dikine atışı içeren müsabakalarda sporcular hem atlarını dörtnala sürüyor hem de hedeflerden puan kazanma mücadelesi verdi.
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    Kadın erkek ayrımı olmayan karma yarışlarda, kadın sporcuların başarılı atışları seyircilerden ilgi gördü.

     
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

    Müsabakaları, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda görkemli açılış

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