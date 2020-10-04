4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

AA

Açılışa Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve vatandaşlar katıldı.

Pendik Belediye Başkanı Cin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayvanseverlerin sosyal medya üzerinden yoğun talepleri olduğunu ifade ederek, "Biz de onların müracaatlarına karşılık vermek üzere burada 4,5 dönüm bir alana köpek eğitim parkını iki hafta içerisinde hazırladık. 4 Ekim hayvanları koruma gününe yetiştirdik. Hayvanseverlerimize hayırlı olsun" dedi.

Köpek eğitim parkında 4 ayrı bölümün olduğunu belirten başkan Cin, "Dört bölümün ayrı ayrı eğitim alanları var. Köpekler eğitim alanlarındaki durumlarına göre 1, 2, 3 ve 4. kademe şeklinde eğitimlerini alacaklar. Dünya standartlarına uygun bir eğitim parkını hayvanseverlerimize kazandırmış olduk" ifadelerini kullandı.

Ayrıca köpek eğitim parkında Pendik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce hayvanların aşıları yapılıyor.