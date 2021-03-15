DHA

Arkadaşının kaybolduğu haberini alınca İstanbul'dan geldiğini anlatan Selim Öcal, "Ramazan'ın son görüldüğü yer burası. Geldiğimizde burada kulaklığını bulduk. Daha sonra aşağıdaki balıkçılara sorduk. Zıpkınla dalan biri şapka bulmuş, bize onu gösterdi. Şapkanın da kendisine ait olduğunu teyit ettik.

Sonrasında biz de özel bir tekne ayarlayarak deniz polisiyle aramaya katıldık. O esnada Ramazan'ın ayakkabısı bulundu. Ailesi tarafından da ayakkabı teyit edildi. Ayakkabıda yırtılma ya da ezilme ibaresi yok. Allah korusun düştüğünden korktuğumuz için ayakkabıda deforme olmaması bizi biraz sevindirdi" dedi.