4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yoğunluğu - İSTANBUL

AA

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında bu gece saat 00.00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışveriş yapan vatandaşlar kentin bazı noktalarında yoğunluğa neden oldu.Turizmin ve ticaretin merkezi noktalarından Tarihi Yarımada genelinde alışveriş yoğunluğu gözlendi.Bazı bölgelerde zaman zaman trafik oluştu. D-100 ve TEM otoyollarında akıcı trafik trafik akışı hızlıyken bağlantı yollarında kısa süreli sıkışmalar oluştu.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 13.41 itibarıyla yüzde 31 oldu.Sokağa çıkma yasağı saat 11.00- 15.00 saatlerinde kaldırılan 15-20 yaş grubu da cadde ve parklarda yürüyüş yaptı.Kentin en işlek noktalarından Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli’de az da olsa insan hareketliliği gözlendi. Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken, dışarıya çıkanların çoğunun maske kullandığı görüldü.- Semt pazarında yoğunlukAnadolu Yakasında trafiğin oldukça yoğun yaşandığı tek yer ise Bağdat Caddesi oldu.Sokağa çıkma kısıtlaması kalkan gençlerin de alışveriş yaptığı görülürken Bağdat Caddesi, Kadıköy ve Üsküdar çarşıda yoğunluk görüldü.Bazı vatandaşların da gece yarısı başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde alışveriş yaptığı görüldü.- Beykoz'da cuma günleri kurulan Kavacık semt pazarında ciddi yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişlerini tamamlamaya çalışırken, pazar yerine girişlerde de zabıta ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.Pazar esnafının da maskesiz satış yapmasına izin verilmezken, alışverişin bir an önce tamamlanarak pazar alanından ayrılınması konusunda uyarılar yapıldı.Üsküdar'da bazı market ve bakkallarda yoğunluk yaşanırken, sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve market önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri de 18 ve 19 Mayıs'ta 10.00 ile 16.00 saatleri arası market ve bakkalların açık olacağı şeklinde anonslar yaparak vatandaşları yoğunluk oluşturmamaları için uyardı.Zabıta ekipleri ise dükkan önlerinde bekleyen vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.Üsküdar meydanda ve Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler köprüsüne bağlantı noktalarında ise trafik yoğunluğu oluştu.