2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 4. haftadan nefesleri kesti. İşte oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...
SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor
Fatih Karagümrük 4-0 Adana Demirspor
Konyaspor 3-1 Altay
Kayserispor 2-0 Kasımpaşa
Göztepe 2-1 Başakşehir FK
Fenerbahçe 1-1 Sivasspor
Çaykur Rizespor 0-2 Hatayspor
Trabzonspor 2-2 Galatasaray
Gaziantep FK 1-0 Antalyaspor
Alanyaspor 1-0 Giresunspor
SÜPER LİG 4. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ
17.09.2021 20:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
17.09.2021 20:00 ALTAY - GÖZTEPE A.Ş.
18.09.2021 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
18.09.2021 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
18.09.2021 19:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
18.09.2021 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
19.09.2021 13:30 GZT GİRESUNSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
19.09.2021 16:00 GALATASARAY A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
19.09.2021 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FENERBAHÇE A.Ş.
19.09.2021 19:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
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