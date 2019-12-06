Organlarıyla 4 hastaya umut oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık

Organlarıyla 4 hastaya umut oldu

Erzurum'da beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan böbrekleri, karaciğeri ve korneası 4 hastaya nakledilecek

ORGAN BAĞIŞI
AA

Kentte ikamet eden 51 yaşındaki M.D, 2 gün önce rahatsızlanması üzerine Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) tedavi altına alındı.Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan M.D'nin beyin ölümü gerçekleşti. M.D'nin ailesi ve BEAH'ta memurluk yapan eşi S.D, organları bağışlama kararı aldı.

AA'nın haberine göre; Ardından hastane yönetimince, Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi ile temasa geçilerek bağış için uygun hastalar belirlendi.

M.D'nin böbrekleri, karaciğeri ve korneası 4 hastaya nakledilmek üzere Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinden gelen doktorlar tarafından alındı.Organlardan 3'ünün Erzurum, birinin ise Samsun'daki hastaya nakledileceği öğrenildi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yürürken durduran ağrıya dikkat
SAĞLIKYürürken durduran ağrıya dikkat!
Türkiye sigarada 'düz paket' uygulamasını hayata geçiren 7'nci ülke oldu
SAĞLIKTürkiye o uygulamaya geçen 7'nci ülke
Saçlarıyla hasta insanlara umut oldular! - Haber
SAĞLIKYıllarca uzattı! Öyle bir şey için kestirdi ki...
Serebral palsi nedir? Serebral palsi (beyin felci) nasıl tedavi edilir? İşte nedenleri
SAĞLIKBeyin felci (Serebral palsi) nedir?
ABD'de ilk kez durmuş kalp nakli yapıldı!
SAĞLIKÇığır açan uygulama!
Sadece tartıya bakarak her şeyi görmek mümkün değil
SAĞLIKZayıflık eşittir sağlık mı?
Protein tozu nedir? Hangi durumlarda protein tozu kullanılmalı? Uzun süre kullanımda zararlı olur mu?
SAĞLIKProtein tozu nedir?
Nijeryalı gencin yapışık yemek borusu 'mıknatıs'la açıldı
SAĞLIKYemek borusu 'mıknatıs'la açıldı
Regl (Adet) şişkinliğine ne iyi gelir?
SAĞLIKRegl (Adet) şişkinliğine ne iyi gelir?
Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanmasına iyi gelen gıdalar, besinler ve yiyecekler nelerdir?
SAĞLIKMide yanmasına ne iyi gelir?
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X